Miralo vos a Doğan, resultó ser cualquiera: se destapa su mayor secreto y verdad en Pasión Prohibida

Todo indica que Ender y Yildiz volverán a unirse y ser amigas… es que la verdad sobre Doğan asoma y las mujeres se verán afectadas por igual. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Doğan ha pedido el divorcio a Ender, y ella, incapaz de aceptar la situación sin luchar por su matrimonio, ha decidido investigarlo. Lo que ha descubierto ha sido más perturbador de lo que jamás podría haber imaginado. Es tan grande lo que descubre que también afectará la vida de Yildiz. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida por El 9 Televida.

La hermana de Caner sabe que su marido quiere volver con Yildiz. Sin embargo, presentía que había algo más detrás de todo esto y, sin dudarlo, ha revisado su celular a escondidas. En un primer momento, sospechaba que Doğan y Yildiz podrían estar enviándose mensajes, pero lo que ha encontrado ha sido aún peor: Doğan tiene otra mujer en su vida, una amante con la que tiene una relación secreta desde hace años.

Ni lerda ni perezosa, Ender corre a casa de Yildiz para vomitarle la noticia. Pero Yildiz, al recibir la noticia, se ha mostrado escéptica. Consciente de todas las manipulaciones de Ender, ha sido difícil para ella creer en sus palabras. Sin embargo, tras disculparse con ella, Ender le ha asegurado que sus pruebas son claras y no tiene dudas.