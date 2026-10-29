Mirada felina con la vuelta del “smokey eye”

Un clásico indiscutido de la alta noche que resurge con fuerza, lo hizo por medio de una producción fotográfica de la actriz Celeste Cid. Ojos intensos esfumados en negro profundo, piel radiante y labios nude, equilibran un maquillaje de alto impacto inspirador para todas.

Existen recursos de maquillaje que desafían el paso del tiempo y las modas efímeras, consagrándose como la herramienta definitiva de elegancia cuando cae el sol. Entre ellos, el smokey eye (o ahumado de ojos) ocupa un lugar de privilegio. Recientemente, una aparición pública de la actriz Celeste Cid volvió a encender los reflectores sobre esta técnica, demostrando que un buen trabajo de sombras oscuras es capaz de estructurar por sí solo todo un estilismo de noche, aportando misterio, sofisticación y una inconfundible actitud felina.

Lejos de requerir una saturación de elementos, el secreto de esta tendencia reside en la maestría del difuminado y en un estratégico equilibrio cromático que deja que la mirada hable por sí sola.

El maquillaje estuvo a cargo de Bettina Frúmboli, quien reinterpretó el clásico smokey eye con una técnica que resaltó los ojos claros de la actriz y aportó profundidad a la mirada. El resultado fue un estilismo de belleza que combinó intensidad, luminosidad y detalles delicados.

El gran protagonista: el ahumado profundo en clave total black

El núcleo del estilismo descansa en un trabajo minucioso sobre la mirada. La técnica exige construir un negro profundo y envolvente que se extiende tanto por el párpado móvil como a lo largo de la línea inferior de las pestañas, creando un marco hipnótico.

Definición e intensidad: La inclusión de un delineado negro intensamente esfumado en la línea de agua, coronado por capas generosas de máscara de pestañas, potencia el volumen y alarga visualmente los ojos.

El contraste perfecto: En el caso de rostros con ojos claros, esta oscuridad densa genera una tensión visual fascinante, aportando profundidad sin perder luminosidad general. El resultado es una mirada felina, magnética y absolutamente contemporánea.

Contrapeso estratégico: piel luminosa y naturalidad impecable

Para evitar que un maquillaje tan cargado en los ojos resulte abrumador o pesado, el secreto de los profesionales radica en la elección de un lienzo facial fresco y equilibrado.

Base y luminosidad: Se trabaja la piel con bases de cobertura media o uniforme que aporten un acabado jugoso, alejándose de los efectos acartonados. El iluminador se desliza estratégicamente en puntos clave —como los pómulos y el tabique nasal— para dotar de dimensión al rostro.

Estructura sutil: Un contorno delicado define las facciones sin robarle protagonismo al potente maquillaje de los ojos, logrando que la piel transmita una sensación de naturalidad radiante y pulida.

Labios en baja voz: el poder del ‘nude’ con brillo

Con la mirada acaparando toda la atención, la elección para los labios se desplaza hacia la sobriedad y la armonía.

La apuesta se centra en tonalidades neutras y cálidas: un leve delineado en un tono nude rosado que define el contorno con sutileza, acompañado de una capa de gloss transparente o traslúcido. Este acabado espejado no solo aporta una sutil sensación de volumen, sino que inyecta frescura, generando un contraste sumamente elegante frente a la oscuridad mate y profunda del ahumado de los ojos.

Un acierto atemporal para la noche

El regreso del smokey eye dramático confirma que las grandes apuestas de belleza no necesitan inventar fórmulas complejas, sino ejecutar con precisión los clásicos de siempre. Dominar el arte del esfumado es, en definitiva, la llave maestra para resolver cualquier evento nocturno con una elegancia inquebrantable.