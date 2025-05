Mirá si se iba a dar por vencido: Él es Ferit Korhan y ésto hará en Amor a Cualquier Precio por Seyran

El suceso turco de las noches, Amor a Cualquier Precio, avanza a la velocidad de la luz en la pantalla de Canal 9 Televida. Acá te dejamos un anticipo de lo que verás en breve.

En Amor a Cualquier Precio, la serie de las noches de Canal 9 Televida, pueden ir y venir varios personajes, pueden modificarse muchas cosas en ésta, la historia de amor de Ferit y Seryran, pero hay algo que no se cambia, ni ahí: su amor. Y, como para prueba, basta un botón, acá va.

La historia de amor de Ferit Korhan y Seyran Şanlı va de tormenta en tormenta, y la que por estos días están atravesando parece ser una muy grande y fuerte; pero no tanto como el amor y la determinación que el personaje al que Mert Ramazan Demir tiene para demostrarle a su, aún esposa, sus sentimientos de amor.

La irrupción de Pelin embarazada, y diciendo que el bebé que está gestando es de Ferit pareciera que rompió al matrimonio en mil pedazos. Con Seyran viviendo junto a unas estudiantes de la universidad, el desplante con beso mediante que le hizo añicos el corazón a Ferit y todo un universo de cosas en contra, el amor de los chicos la tiene dificil.

No obstante, y como dice el dicho, “no hay peor guerra que la que no se lucha”, el muchacho haciendo uso de su poder e influencias se las ingenia para demostrarle aún en este contexto tan desfavorable a su amada que ese amor sigue y que él no está dispuesto a dejarlo morir, ni siquiera porque siu ex haya aparecido diciendo que tendrá un hijo suyo.

Así, la creación a la que Mert Ramazan Demir le puso el cuerpo, y el alma; se las ingenia y cae a la fiesta a la que va su amada. ¿Cómo reacciona el personaje al que Afra Saraçoğlu le puso el cuerpo? Eso no te lo diremos. Te traemos un adelanto pero tampoco un espoiler.

