Santiago Korovsky volvió a consagrarse con un Emmy Internacional por División Palermo y recibió una dedicatoria llena de afecto y humor de parte de su pareja, Celeste Cid, en redes sociales. El actor también celebró el reconocimiento junto a su equipo y agradeció el acompañamiento de su entorno.

Santiago Korovsky sumó un nuevo reconocimiento internacional gracias a División Palermo al alzarse con su segundo Emmy Internacional, y la celebración no tardó en llegar de la mano de Celeste Cid, quien le dedicó un mensaje muy especial en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Celeste Cid en redes sociales

Para acompañar el logro de su pareja, la actriz publicó primero una historia sobre el anuncio oficial del premio y escribió con entusiasmo: “¿2do Emmy qué? Aguante todo, Santiago Korovsky sos muy genio”.

Luego, al republicar el posteo del actor y creador, profundizó en su mirada sobre él y le dejó un deseo afectuoso: “La persona más curiosa e inquieta que conozco se ganó con sus amigos un premio…”, y completó: “Que no pierdas nunca tu inquietud. (Igual, sigamos meditando, que nos hace bien) Te amo mucho”.

Qué dijo Santiago Korovsky tras ganar el Emmy Internacional

Al compartir la noticia con sus seguidores, Korovsky expresó su sorpresa y alegría por el nuevo galardón a la mejor comedia: “Otro Emmy Internacional a la mejor comedia con División Palermo. No lo puedo creer”.

En el mismo mensaje, destacó el trabajo colectivo detrás de la serie y le dedicó un guiño a Celeste Cid: “Me quiero abrazar con mis increíbles compañeros de elenco, con todo el equipo, con los guionistas y los editores, con mi codirector, con todo Netflix y K&S. También con todos mis amigos, con mi familia y con mi novia, que se bancan mis infinitas consultas (y les van a seguir llegando)”. Al cerrar, festejó: “Aguante División Palermo y vamos Argentina, loco”.