Mirá cómo se dan vuelta las cosas y ahora es Ender la que cae en una trampa de Yildiz en Pasión Prohibida

Ender hará todo lo posible por hacer que Doğan permanezca a su lado y piensa que quedándose embarazada lo conseguirá… pero lo que no se imagina es lo que Yildiz le preparó. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

Ender se la hizo en varias ocasiones a Yildiz, y ahora, como en la vida misma, la cosa cambia y mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Ender es consciente de que Doğan sigue enamorado de Yildiz e intentará hacer todo lo posible para permanecer a su lado. La única manera que tiene de estar unida al empresario para toda la vida es teniendo un hijo con él.

Doğan no tiene pensado ser padre y menos con una mujer a la que no ama, así que Ender se las ingenia para hacerlo sin que él se entere. Pero Yildiz se entera de lo que su enemiga quiere hacer y trama un plan para falsificar las pruebas y que Ender quede como una mentirosa delante del empresario.

Emir es quien hará la misión de ir al centro y cambiar el resultado de las pruebas para que Ender crea que está embarazada y se lo diga a Doğan. El pensamiento de Yildiz es que pase con Ender lo mismo que ocurrió con Hilal y el empresario la eche de su vida.

¿Conseguirá Yildiz su objetivo? ¿Descubrirá Doğan las verdaderas intenciones de Ender? Para saber esto y más, no te pierdas ningún episodio de Yasak Elma, la novela turca que desde hace más de un año y medio te acompaña en las tardes en El 9 Televida.