Mindfulness, el arte de habitar el presente

En un mundo marcado por la inmediatez y la distracción constante, la práctica del mindfulness surge como un refugio de claridad.

“El término mindfulness ha pasado de ser un concepto místico a una herramienta respaldada por la neurociencia moderna. A menudo traducido como ‘atención plena’, este estado mental no busca dejar la mente en blanco, sino aprender a observar lo que sucede en nuestro interior y en nuestro entorno con una mirada curiosa y sin juicios”, destaca la neuropsicóloga María Celeste Huetagoyena.

Más que una técnica de relajación, se trata de una facultad humana básica: la capacidad de estar plenamente presentes, conscientes de dónde estamos y qué estamos haciendo, sin reaccionar de forma exagerada ni sentirnos abrumados por lo que sucede a nuestro alrededor. Descubrí cómo integrar la atención plena en tu vida diaria para recuperar el sentido y el propósito desde la compasión.

El origen: De la tradición milenaria a la medicina moderna

Aunque las raíces del mindfulness se encuentran en las tradiciones meditativas budistas de hace más de 2.500 años (el concepto de Sati), su llegada a Occidente y su desvinculación religiosa se deben en gran medida al Dr. Jon Kabat-Zinn.

En 1979, Kabat-Zinn fundó la Clínica de Reducción de Estrés en la Universidad de Massachusetts, creando el programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Su éxito fue rotundo al demostrar que la práctica sistemática de la atención plena podía reducir significativamente el dolor crónico, la ansiedad y la depresión, validando científicamente lo que los antiguos maestros ya practicaban.

¿De qué se trata realmente el mindfulness?

“Practicar mindfulness consiste en entrenar el ‘músculo’ de la atención. Según los expertos, se basa en tres pilares fundamentales:

-Propósito: Dirigir la atención de forma deliberada.

-Momento presente: Centrarse en el “aquí y ahora”, en lugar de rumiar sobre el pasado o angustiarse por el futuro.

-No juzgar: Aceptar los pensamientos y emociones tal como aparecen, sin etiquetarlos como ‘buenos’ o ‘malos'”.

El poder de la atención: El antídoto al modo automático

Pasamos gran parte de nuestro día en “piloto automático”. Podemos estar conduciendo, comiendo o conversando mientras nuestra mente está en otro lugar. Esta desconexión es la fuente principal de la insatisfacción moderna.

El mindfulness nos devuelve la soberanía sobre nuestra atención. Al ser conscientes de nuestras respuestas automáticas, ganamos un espacio de libertad. Como dijo el psiquiatra Viktor Frankl: “Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir”. La atención plena es la llave que abre ese espacio.

Importancia en la vida diaria: Amorosidad y Autocuidado

“Uno de los aspectos más vitales y menos comprendidos del mindfulness es la amorosidad (o self-compassion). No se trata de observarse con la frialdad de un científico, sino con la ternura de alguien que cuida a un ser querido.

Aplicar el mindfulness en la rutina diaria significa:

Comer con atención: Saborear cada bocado, reconociendo texturas y olores.

Saborear cada bocado, reconociendo texturas y olores. Escuchar profundamente: Estar presente para el otro sin preparar la respuesta mientras el otro habla.

Estar presente para el otro sin preparar la respuesta mientras el otro habla. Gestión emocional: Reconocer cuando el estrés aparece en el cuerpo (hombros tensos, mandíbula apretada) y responder con una respiración consciente en lugar de una reacción impulsiva”.

Sentido y propósito: Una brújula interior

Vivir con mindfulness nos permite reconectar con nuestro propósito. Cuando estamos presentes, nuestras acciones dejan de ser meras tareas para convertirse en expresiones de nuestros valores. Al actuar con amorosidad hacia nosotros mismos, reducimos la autocrítica destructiva y fomentamos una resiliencia genuina.

Una práctica de por vida

“El mindfulness no es un destino al que se llega, sino un camino que se transita. No requiere de horas de aislamiento; requiere de la voluntad de regresar al presente una y otra vez, cada vez que la mente se distrae. Al integrar la atención plena, no cambiamos el mundo que nos rodea, pero cambiamos radicalmente la forma en que nos relacionamos con él, encontrando paz en medio del caos y amorosidad en cada respiración”, destacó la profesional.

La profesional estuvo en Cada Día, mirá la nota