Milo J hizo historia en el Tiny Desk: un emotivo homenaje al folclore sudamericano junto a Agarrate Catalina

El artista oriundo de Morón se presentó en los prestigiosos Tiny Desk Concerts de NPR, brindando una sesión de 16 minutos que quedará para el recuerdo por su profundidad, respeto a las raíces y una colaboración internacional de lujo.

Con solo 19 años y un mate en la mano, Milo J demostró por qué es mucho más que una promesa de la música urbana. El artista oriundo de Morón se presentó en los prestigiosos Tiny Desk Concerts de NPR, ofreciendo una sesión de 16 minutos que quedará para el recuerdo por su profundidad, su respeto a las raíces y una colaboración internacional de lujo: la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Un puente cultural entre Argentina y Uruguay

“Me llamo Milo J, y tanto yo como mi increíble banda venimos directamente de Argentina. Estos chicos increíbles llamados Agárrate Catalina tocan murga uruguaya, de otro hermoso país”, presentó el músico antes de dar inicio a un set que mezcló la crudeza del rap con la calidez de los instrumentos típicos.

Acompañado por charangos, tiples y vientos andinos, Milo J recorrió canciones de su último álbum, “La Vida Era Más Corta”. El clima minimalista del estudio de Washington se llenó de la mística del carnaval uruguayo gracias a la potencia vocal de Agarrate Catalina, la murga más influyente del Río de la Plata, que aportó su mirada aguda e irónica para transformar la tradición en un lenguaje universal.

Del rap de barrio al folclore del alma

Aunque sus inicios fueron en las batallas de freestyle, la identidad actual de Milo J está profundamente ligada al folclore. Durante la sesión, interpretó temas como ‘Recordé’, ‘Cuestiones’, ‘Bajo de la Piel’, ‘Niño’ y ‘Luciérnagas’.

La conexión con sus músicos y el coro de la murga (liderado por figuras como Yamandú y Martín Cardozo) logró condensar décadas de historia musical sudamericana en una presentación moderna pero cargada de herencia.

Un momento de consagración

Esta presentación en el Tiny Desk no solo consolida su carrera internacional, sino que lo posiciona como un artista que sabe honrar el pasado mientras construye el futuro. Para los seguidores de El 9 Televida que aman la música con identidad, este concierto es una parada obligatoria.

Acá compartimos el video.