Milei en Mendoza: Protestas y militantes esperan por el presidente en la peatonal

Según la agenda de presidencia de la Nación, el presidente Javier Milei caminará por el centro de la Ciudad de Mendoza este jueves 9 de octubre a las 18 horas. Por estos momentos la city mendocina se encuentra convulsionada por la visita del primer mandatario. Por un lado, los militantes que apoyan al gobierno de Javier Milei; del otro lado, protestas.

Luego de su participación en el almuerzo en San Rafael, el presidente voló a la ciudad junto a Karina Milei y Luis Petri. A la espera de que cumpla con lo prometido, que salga a caminar por la Peatonal a las 18 horas, cientos de mendocinos se congregaron en las cercanías del hotel adonde se hospeda el primer mandatario.

Por un lado, aquellos que intentaban alzar su voz en contra de las políticas que el gobierno de Javier Milei aplica en temas de extrema sensibilidad social como los jubilados y las personas discapacitadas.

Por otro lado, la militancia de La Libertad Avanza también se hizo presente en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza para darle apoyo a la figura más importante del partido político y quien comanda los destinos de los más de 42 millones de argentinos.

Cabe destacar que toda la zona se encuentra atravesada por un megaoperativo de seguridad del que participan fuerzas nacionales, provinciales y también la custodia del presidente.