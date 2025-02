“Mientemé como siempre…” cantaría Luis Miguel, pero acá es Yildiz quien lo aplica en Pasión Prohibida

Lo de Yidliz y Kerim se fue de las manos y ahora terminó en una pelea a puro golpes de puño en una oficina del Holding y hasta Halit supo de ello. Mirá lo que se viene en la enredad novela de las siestas de Canal 9 Televida.

La tensión entre Yildiz y Kerim superó cualquier nivel ‘Pasión Prohibida’. La cosa se va de las manos y todo termina muy mal y con Halit interviniendo para separa una pelea a puro golpe de puño. El empresario busca saber qué sucede, ya qye no entiende qué hacía su prometida en el despacho de Mert cuando él y Kerim iniciaron una pelea. Mirá lo que se viene a la pantalla de Canal 9 Televida.

Kerim ha descubierto que Mert ha intentado estafar a Yildiz después de que ella se presentase en su despacho para pedirle que le devolviese el dinero que le había dado para invertir para pagar una multa. El hombre no dudó un segundo y se fue a las manos con su amigo.

Halit aparece en el despacho de Mert al escuchar los gritos y ha frenado la pelea. Aunque tiene en mente hablar con ellos seriamente, lo primero que quiere saber es qué relación tiene su prometida con ese conflicto.

“Ha sido por Şahika”, responde Yildiz cuando Halit pregunta el motivo de la pelea entre Mert y Kerim. La joven dice lo primero que se le ha venido a la cabeza, pero el empresario continúa sin entender.

“¿Te parece bien andar mediando en una pelea entre dos hombres?”, le echa en cara el empresario a Yildiz. Halit le advierte que no vuelva a entrar en ningún otro despacho que no sea el suyo y ella intenta mostrarse arrepentida. ¿Descubrirá el empresario el verdadero motivo de la pelea? Para saber cómo se desarrolla todo esto no te pierdas los próximos episodios de ‘Yasak Elma’ en Canal 9 Televida.