¿Mert Ramazan Demir, el galán de Amor a Cualquier Precio, se acerca a la Argentina?

Al parecer los protagonistas de Amor a Cualquier Precio se tomaron unas mini vacaciones y a pesar de que, sobre todo, Afra Saraçoğlu, intentó no dar muchas pistas de su paradero el fandom ya los tiene geolocalizados y todo. Acá te contamos todos los detalles.

De un tiempo a esta parte, el que más activo se ha mostrado en redes es Mert Ramazan Demir, el actor que interpretó a Ferit en Amor a Cualquier Precio. Aún así, la historia que publicó este jueves desde su cuenta de Instagram sorprendió porque nadie se esperaba el destino elegido; sin embargo, esta periodista de El 9 Televisa te tiene el porqué de su elección geográfica. En cuanto a Afra Saraçoğlu, su compañera del éxito televisivo y su compañera de vida por unos años, ahora, la verdad es que no sabemos si siguen juntos o no, apenas dio una breve pero clara señal de dónde está desde hace una semana. Y este jueves recibimos información aún más precisa. Acá te contamos todo de #SeyFer #AfRam.

La información que hay, oficial, es ínfima. Se trata de la pareja más escurridiza que hay en Turquía, así que tampoco se puede pretender mucho, pero bueno. A los hechos.

Mert Ramazan Demir, por estos días, está abocado a trabajar en el rodaje de la nueva serie que lo lleva como protagonista. En los últimos días, el joven actor que alcanzó la fama mundial luego de su participación en Yalı Çapkını se mostró bastante activo en las redes. Subió historias a su Instagram con imágenes de la naturaleza y de la luna llena del fin de semana, fotos que, según el fandom y la prensa de Turquía procedían de Assos, la localidad costera que tiene salida al Mar Egeo en donde, supuestamente, el actor se reconcilió con Afra Saraçoğlu y a donde, también habría comprado una casa.

Luego, durante la semana también compartió imágenes del cielo nocturno con la leyenda “ya perdí la cuenta de cuántos días”. Frase que sus fanáticas atribuyeron a las largas jornadas de rodaje, pero que, ahora, esta periodista devenida en #SeyFer #AfRam, se anima a especular sobre los días que llevan separados Mert y Afra, ¿será?

Y la sorpresa mayor llegó este jueves cuando el fandom amaneció con una historia que lo sitúa a Ramazan en Amsterdam. ¿Y qué hay este viernes y todo el fin de semana allí? Sí, partidos de tenis por la Copa Davis. ¿Y qué equipos juegan? Argentina y Países Bajos. O sea…

Por su parte, Afra Saraçoğlu está en Estados Unidos visitando a su padre. El fandom se dio cuenta de que la actriz que se ganó el corazón de todos con su personaje de Seyran en Amor a Cualquier Precio, y en especial el de su compañero de set, subió una historia de un “bambi” típico de Norteamérica apareciendo en el jardín de la casa. Más tarde este jueves fue su propio progenitor quien mostró en su Instagram que iban de Maryland, localidad cercana a Washington DC, a Nueva York.

