Mente nocturna, cuando la desconexión no llega

Lejos de ser un fallo, la rumiación nocturna es un mecanismo de adaptación que busca reducir la incertidumbre, pero cuya hipervigilancia termina saboteando el sueño reparador.

Apagar la luz, apoyar la cabeza en la almohada y esperar el descanso debería ser una transición natural. Sin embargo, para muchas personas, la oscuridad del dormitorio funciona como un detonante involuntario: la mente enciende sus motores y comienza a proyectar un repaso minucioso de todo lo ocurrido durante la jornada o de los pendientes del día siguiente. Aquellas conversaciones no resueltas, las decisiones tomadas en el trabajo o las tareas acumuladas cobran un volumen desmedido justo en el momento en que el cuerpo necesita desconectarse.

Según explicó el psicólogo Marcelo Ceberio, “este fenómeno no es casual ni arbitrario. El cerebro humano posee una función profundamente adaptativa diseñada para garantizar la supervivencia mediante la anticipación de problemas. Para bajar los niveles de incertidumbre y controlar el entorno, la mente necesita procesar, analizar y buscar soluciones a lo que percibe como amenazas o asuntos inconclusos. El conflicto surge cuando este intento de resolución ocurre en el umbral del sueño, transformando la búsqueda de tranquilidad en un estado de alerta y sobre activación neurálgica”.

El bucle de la hipervigilancia nocturna

Según sumó el psicólogo “este procesamiento cognitivo nocturno desencadena un circuito neurobiológico adverso. Al traer al presente las preocupaciones, el cerebro interpreta que estamos ante una situación de peligro inminente. Como respuesta, el sistema nervioso simpático se activa y libera neurotransmisores y hormonas vinculadas al estrés, como el cortisol y la adrenalina”.

-¿Qué daños puede generar esto?

Esta sobreactivación genera un estado de hipervigilancia, una guardia permanente en la que el organismo se prepara para la acción (luchar o huir) en lugar del reposo. En este escenario, la arquitectura natural del sueño se altera de forma drástica: resulta sumamente difícil conciliar la fase de adormecimiento o, si se logra, el sueño se vuelve frágil, fragmentado y poco reparador.

Síntomas característicos del repaso nocturno

Identificar que estamos atravesando un cuadro de alerta e hipervigilancia al acostarnos resulta fundamental para intervenir a tiempo. Entre las manifestaciones más frecuentes descritas por los especialistas se destacan:

Insomnio de conciliación: Dificultad persistente para conciliar el sueño en los primeros 30 a 60 minutos tras ir a la cama, caracterizada por un flujo incesante de pensamientos repetitivos (rumiación).

Inquietud motora y tensión muscular: Sensación de rigidez en la mandíbula, cuello u hombros, acompañada de la necesidad constante de cambiar de posición en la cama.

Activación fisiológica: Presencia de palpitaciones suaves, taquicardia o respiración superficial y acelerada al intentar relajarse.

Despertares precoces con ansiedad: Levantarse sobresaltado en medio de la noche o de madrugada con la mente funcionando a pleno rendimiento sobre la misma preocupación.

Agotamiento matutino y fatiga cognitiva: Despertar con la sensación de no haber descansado, acompañado de somnolencia, irritabilidad y fallas en la concentración durante el día siguiente.

Romper el ciclo antes de apagar la luz

“Comprender que la mente intenta ‘protegerte’ mediante la planificación ayuda a desdramatizar el síntoma, pero no basta para apagar el motor cognitivo. Para frenar esta hipervigilancia, sugiero externalizar las preocupaciones antes de entrar al dormitorio. Prácticas como volcar en un cuaderno la lista de pendientes o las ideas rumiativas un par de horas antes de acostarse, le envían una señal clara al cerebro de que la información está a salvo y no necesita ser repasada en la almohada, abriendo así la puerta a un descanso genuino y reparador”, argumentó Ceberio.

¿Qué otros tips podemos sumar?

-La regla de los 20 minutos (romper la asociación negativa). Si pasaron 20 minutos desde que te acostaste y seguís dando vueltas en la cama con pensamientos rumiativos, levantate. Quedarse en la cama dando vueltas genera una asociación neurálgica entre el colchón, la ansiedad y la frustración. Salí del dormitorio, andá a un espacio con luz tenue y realizá una actividad monótona (leer un libro impreso, escuchar música suave) hasta que vuelva el cansancio.- Delimitar la «hora de la preocupación»

-Designar un momento fijo del día exclusivamente para pensar en tus problemas y buscarles solución. Si a la noche aparece una rumiación, recordate con amabilidad: ‘Este tema ya tiene su horario asignado para mañana; ahora no es el momento de resolverlo’.

– Técnica de redirección cognitiva: El abecedario temático. Para neutralizar el diálogo interno negativo o la ansiedad, ocupá la memoria de trabajo con un ejercicio neutro pero absorbente: elegí una categoría (por ejemplo, países, frutas o nombres) y buscá un elemento por cada letra del abecedario (A: Argentina, B: Brasil, C: Canadá…). Al exigirle al cerebro una tarea de clasificación simple, se interrumpe la cadena de pensamientos rumiativos.

-Anclaje sensorial y respiración 4-7-8

Cuando la mente se dispara hacia el pasado o el futuro, el cuerpo responde con tensión. Volver al presente mediante la respiración rítmica activa el sistema nervioso parasimpático (el encargado de la relajación):

Inhalar por la nariz durante 4 segundos.

Mantener el aire durante 7 segundos.

Exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos. Repetir el ciclo 4 o 5 veces concentrándote únicamente en la entrada y salida del aire.

-Desconexión digital estricta (mínimo 1 hora antes)

La luz azul de pantallas (celulares, tablets, televisión) frena la producción de melatonina y mantiene el cerebro en estado de alerta. Además, el contenido que consumimos a última hora —noticias, correos laborales o redes sociales— actúa como combustible directo para la rumiación nocturna.

-Reencuadrar la cama como espacio exclusivo de descanso

Evitá trabajar, responder mensajes, comer o discutir en la cama durante el día. El cerebro necesita asociar el dormitorio única y exclusivamente con dos estados: el descanso y la intimidad.

El profesional estuvo en Cada Día, mirá la nota