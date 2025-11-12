Mendoza revolucionada por Cristian Castro: La Estación del Sol armó el recorrido del cantante por la provincia

La presencia de Cristian Castro en Mendoza sigue revolucionando a la provincia, a tal punto que en el programa de la 100.9 Estación del Sol, que conducen La China y el Grandote se nutrió de un segmento en donde todos los oyentes pasaron reporte del recorrido del cantante en Mendoza.

La presencia de Cristian Castro no pasa desapercibida en Mendoza. A tal punto que este miércoles a la mañana en la Estación del Sol, la 100.9, en el pase entre el programa del Grandote y la China, los oyentes comenzaron a mandar horarios y localizaciones por donde estuvo el mexicano desde que tocó suelo mendocino el pasado 8 de noviembre. Y así, se armó el recorrido del cantante por la provincia.

Todo empezó este miércoles en el pase que realizan habitualmente entre #SES – Sale el sol – y #TAG – Touch and go – los programas de la radio de Mendoza que conducen El Grandote y la China Baigorria, respectivamente. Allí a las 9 de la mañana, los oyentes comenzaron a mandar mensajes de dónde y cuándo habían visto a Cristian Castro por Mendoza. Inmediatamente, la conductora comenzó a ordenar de manera cronológica la información y así terminó de armar el recorrido del mexicano, que se presume, sigue en la provincia.

Según lo que contaron en la Estación del Sol, el hijo de Verónica Castro llegó a la Tierra del sol y del buen vino el 08 de noviembre. Luego, la información lo sitúa ya el domingo 09 en la tarde en su caminata en el parque San Martín. A continuación , y según el relato de los oyentes y los videos y fotos que mandaron al WhatsApp de la radio con los reportes, apareció en el Santuario de Lourdes, para cerrar la jornada en la cafetería de calle Emilio Civit.

Pero la cosa no quedó allí y le contaron a la China y al Grandote que el día lunes habría ido a la clínica de oftalmología que queda frente a los portones del parque San Martín para hacerse atender con el mismo Zaldivar. Algo no parece descabellado, ya que es el oftalmólogo de Susana Gimenez, y como la madre de Cristian Castro y “la Su” tienen una muy estrecha amistad…

El dato de color más llamativo contó que lo vieron en una casa de música del Carril Cervantes a donde se fue a comprar una guitarra. Y de allí se presume que se fue a una peluquería, a donde el coiffeur, llamado Cristian también, lo atendió y subió una foto que apareció en el streaming de la radio.

Otra información que se deslizó al aire sugiere que el mexicano estaría buscando a donde vivir porque, según dijeron los oyentes en sus mensajes, los que se acercaron a conversar con él este martes en la noche en la Arístides, les habría dicho que se quiere venir a vivir a Mendoza. ¿Será cierto?