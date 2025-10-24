Mendoza: llega el primer festival de Teatro Inmersivo

Se desarrollará del 9 al 16 de noviembre y presentará diversas obras en las que el público formará parte. Las entradas ya están a la venta.

Mendoza volverá a estar en el centro de la escena cultural con un evento inédito: del 9 al 16 de noviembre se realizará el primer Festival de Teatro Inmersivo del mundo, una propuesta innovadora que combina misterio, acción y participación del público como parte fundamental de cada obra.

El FESTIM (Festival de Teatro Inmersivo Mendoza) presentará cuatro experiencias teatrales donde los espectadores dejarán de ser simples observadores para convertirse en protagonistas: “¿Quién asesinó a Beatriz?”, “Proyecto Aurora: donde las mentes se entrelazan”, “Del amor oscuro” y “Eternos hielos”.

¿Qué es el teatro inmersivo?

A diferencia del teatro tradicional, el teatro inmersivo propone que el público se involucre de forma física, sensorial y emocional dentro de la historia. Según los organizadores, “vivís la historia desde adentro”, lo que convierte cada función en una experiencia única e irrepetible.

Festim: ¿cómo podés comprar las entradas?

Las entradas para el Festival de Teatro Inmersivo en Mendoza ya están disponibles a través del sitio oficial festim.com.ar. Los precios van desde $12.000 para estudiantes y $15.000 la entrada general. Cada espectador puede elegir de qué experiencia quiere ser parte y sumergirse en un formato teatral completamente nuevo.