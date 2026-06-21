Mendoza: drogas secuestradas y robos en distintas zonas

Los patrullajes preventivos realizados por la Policía de Mendoza permitieron resolver distintos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en los departamentos de Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo. Hubo aprehensiones, secuestro de estupefacientes y la investigación de un robo agravado.

En un local comercial ubicado sobre calle Balcarce al 550, en Godoy Cruz, personal policial que realizaba recorridos preventivos fue alertado por una mujer sobre la sustracción de mercadería.

A pocos metros del comercio, los efectivos lograron detener a dos mujeres de 35 y 34 años, quienes coincidían con las características aportadas por la víctima.

Durante la requisa, se recuperaron varios productos sustraídos. Según relató la empleada del local, las sospechosas habrían ingresado simulando ser clientas, consultando precios y ocultando mercadería entre sus prendas para luego intentar retirarse sin pagar.

Por disposición judicial, ambas quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

En otro procedimiento realizado en horas de la noche, en la intersección de calle Tierra del Fuego y El Zonda, en Las Heras, la Policía interceptó un vehículo con dos ocupantes durante un patrullaje preventivo.

Los sujetos intentaron retirarse al advertir la presencia policial, lo que motivó su identificación inmediata.

Dentro de una mochila, los efectivos encontraron:

13 envoltorios con cogollos de cannabis

Un cigarrillo artesanal

8 pastillas de éxtasis

9 envoltorios con sustancia granulada

Una balanza digital

Un molinillo con restos de sustancias

Filtros y librillos para armado de cigarrillos

Teléfonos celulares

$313.900 en efectivo

Los dos hombres, de 24 y 26 años, quedaron detenidos y a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

En la madrugada, un llamado a emergencias alertó sobre un robo en el barrio Los Olivos, en Luján de Cuyo, en inmediaciones de la plaza principal.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un joven de 21 años, quien denunció haber sido amenazado con un arma blanca por un individuo que le robó una campera negra y una gorra marca Nike.

La Oficina Fiscal interviniente ordenó las actuaciones correspondientes y la investigación continúa para dar con el autor del hecho.