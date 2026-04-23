Mendoza: continúan los días agradables ¿hasta cuándo?

Contingencias Climáticas señaló que este jueves continuarán los días agradables con máximas cercanas a los 24 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa jornadas estables en Mendoza, con temperaturas en ascenso hacia el viernes y un leve descenso para el sábado, cuando podrían registrarse tormentas en el sur provincial.

Para este jueves 23 de abril, se espera tiempo bueno, con cielo mayormente despejado y vientos leves del noreste. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, mientras que la mínima será de 11. En la zona cordillerana se prevé poca nubosidad.

El viernes 24 continuará la tendencia de estabilidad, con condiciones algo nubladas y un leve ascenso de la temperatura. Los vientos seguirán siendo leves del noreste, con una máxima de 24 grados y una mínima de 12. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.

En tanto, el sábado 25 se presentará con nubosidad variable y un descenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados del sector sur, rotando hacia el noreste. Además, no se descartan tormentas en el sur provincial durante la mañana. La máxima será de 21 grados y la mínima de 12.

Jueves | 23-04-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Viernes | 24-04-2026 Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 12°C