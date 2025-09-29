Mendoza: Cómo es la inscripción 2026 para las salas de 3, 4 y 5 años

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó el cronograma de inscripción para el Nivel Inicial 2026 en Mendoza. El proceso será en cinco instancias, entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Conocé las fechas clave, los grupos con prioridad y la documentación necesaria.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció el cronograma oficial para la inscripción al Nivel Inicial 2026 en Mendoza, que incluye salas de 3, 4 y 5 años. El proceso se realizará en cinco instancias entre octubre de 2025 y febrero de 2026, con prioridad para determinados grupos.

Desde la DGE destacaron que la planificación busca garantizar el acceso a la educación en la primera infancia y organizar de forma anticipada la continuidad de los estudiantes en las instituciones escolares de la provincia.

Cuándo inscribirse al Nivel Inicial 2026 en Mendoza

La inscripción se organizará en distintas etapas, según cada situación:

Primera instancia

6 al 9 de octubre de 2025 : las escuelas comunicarán a las familias para que confirmen la continuidad de los alumnos en 2026.

: las escuelas comunicarán a las familias para que confirmen la continuidad de los alumnos en 2026. 13 al 15 de octubre de 2025: transición directa en el sistema GEI para quienes ratifiquen el lugar en salas de 3 y 4 años.

Segunda instancia

16 y 17 de octubre de 2025 : prioridad para hermanos de estudiantes y niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

: prioridad para hermanos de estudiantes y niños con . 24 al 30 de octubre de 2025: hijos de docentes y no docentes, hermanos de alumnos de primarias articuladas, estudiantes vinculados a CEPI y familias con domicilio en el radio escolar.

Tercera instancia

18 al 20 de noviembre de 2025: preinscripción de nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela, domicilio laboral del adulto responsable o por elección familiar.

Cuarta instancia

9 al 12 de diciembre de 2025: asignación de bancos desde las supervisiones para quienes no lograron vacante en las instancias previas.

Quinta instancia

Febrero de 2026: la Dirección de Educación Inicial ubicará a los estudiantes que aún no tengan banco, según la disponibilidad en la provincia.

Publicación de listados de inscriptos y vacantes

10 al 14 de noviembre de 2025 : se exhibirán en las carteleras escolares los listados de inscriptos.

: se exhibirán en las carteleras escolares los listados de inscriptos. 3 al 5 de diciembre de 2025: publicación de las vacantes otorgadas.

Requisitos para inscribirse en el Nivel Inicial 2026

La DGE informó que para acceder a la inscripción, los adultos responsables deberán acercarse a cada institución con el DNI, fotocopia y original y la partida de nacimiento.