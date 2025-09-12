Mendoza: Buscan desesperadamente a un hombre de 54 años

El Ministerio Público emitió un comunicado para dar con el paradero de Mario Sergio Funes.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Mario Sergio Funes, un hombre de 54 años que fue visto por última vez el pasado 10 de agosto de 2025 en Mendoza.

Según informaron las autoridades judiciales, Funes es de contextura delgada, mide 1.60 metros de altura y es de tez trigueña. Tiene los ojos marrones, el cabello largo oscuro, canoso y usa barba, también canosa.

Como característica, las autoridades indicaron que el hombre presenta un corte en el antebrazo izquierdo, la marca de una fractura también en el brazo izquierdo, tiene una hernia en el abdomen sobre el ombligo y una cicatriz que da cuenta de una cirugía en el abdomen.

Mario vestía, al último momento de ser visto, un pantalón de jeans, remera negra, mangas largas, una gorra con visera negra y varios anillos en ambas manos.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda, se solicita comunicarse de forma urgente al número 911. La colaboración ciudadana resulta fundamental en estos casos.