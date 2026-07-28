Mendoza apuesta a una nueva forma de innovar en educación con la Hackathon EduTech 2026

Dos institutos superiores de la provincia organizan un encuentro gratuito que reunirá a estudiantes de diversas carreras para resolver desafíos reales. La rectora del IES 9-023, Virginia Hernández, visitó “Cada Día” y brindó todos los detalles.

¿Qué pasa cuando un estudiante de Desarrollo de Software o Mecatrónica colabora a la par con una futura docente, un comunicador y un técnico para resolver un problema educativo concreto? La respuesta a este interrogante le dará vida a la segunda edición de la Hackathon EduTech 2026, un evento que busca consolidar a Mendoza como un polo referente en innovación pedagógica.

Para invitar formalmente a toda la comunidad estudiantil, la rectora del IES 9-023, Prof. Virginia Hernández visitó este martes el piso de Cada Día, por la pantalla de El 9 Televida. Durante la entrevista con el equipo del programa matutino, la rectora confirmó que el gran encuentro interinstitucional se llevará a cabo los días 26, 28 y 29 de agosto en el departamento de Maipú, utilizando las instalaciones del IES y el Auditorio Marciano Cantero.

La iniciativa es coorganizada junto al Instituto Superior Tomás Alva Edison —dirigido por Graciela Betancur— y cuenta con el fuerte respaldo de la Dirección de Educación Superior de Mendoza, a cargo de la Prof. Mariela Ramos.

Más allá de la programación: una experiencia interdisciplinaria

Lejos del concepto tradicional que vincula a las hackatones exclusivamente con el código, la propuesta mendocina plantea una experiencia colaborativa. Jóvenes de entre 18 y 30 años, pertenecientes a instituciones de nivel superior, integrarán equipos multidisciplinarios para diseñar soluciones a problemáticas reales del sistema educativo provincial.

“Mientras más voluntades se juntan, mejor salen las cosas. La idea es ver cómo hacemos para darles herramientas a nuestros profesionales y docentes para que, cuando se inserten en el mundo laboral, puedan hacer cosas distintas y resolver problemas en equipo”, explicó Hernández durante la nota.

El año pasado, los estudiantes lograron desarrollar apps y plataformas orientadas a la inclusión y a la prevención de la deserción escolar, dejando la vara muy alta para esta nueva convocatoria.

“La Inteligencia Artificial no va a cambiar el vínculo pedagógico”

Uno de los momentos más destacados de la entrevista en Cada Día fue cuando se abordó el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas. Frente a los miedos habituales, la rectora del IES 9-023 dejó una reflexión contundente:

“Hay que sacar ese mito. La inteligencia artificial no va a cambiar un vínculo pedagógico entre un docente y un estudiante. Lo que nosotros tenemos que enseñarles a estos futuros docentes es cómo usan esas herramientas para mejorar su tarea de enseñar”, sentenció Hernández en la pantalla de El 9 Televida.

En un escenario digital en constante evolución, la Hackathon EduTech 2026 pondrá a prueba el pensamiento crítico, la empatía, el liderazgo y el compromiso social de los jóvenes, demostrando que ninguna tecnología puede reemplazar la capacidad de construir soluciones de forma conjunta.

Las inscripciones son 100% gratuitas.

Podés inscribirte ingresando en: https://www.hackathonedutech.com.ar/