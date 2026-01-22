Memes y salud mental: ¿Pueden afectarnos?

Lo que comenzó como un simple chiste en Internet se ha convertido en el lenguaje universal de la era digital. Sin embargo, detrás de la sátira y el humor de los memes, los mismos pueden esconder un impacto profundo en nuestro bienestar emocional que merece ser analizado.

En la última década, el meme ha dejado de ser una curiosidad de foros oscuros para transformarse en la unidad básica de comunicación en redes sociales. Los compartimos para romper el hielo, para opinar sobre política o simplemente para decirle a alguien “estoy pensando en vos”. “Pero, como toda herramienta poderosa, su consumo constante tiene efectos secundarios en nuestra mente que muchas veces pasan desapercibidos”, opina el psicólogo Marcelo Ceberio.

¿Qué es exactamente un meme?

Aunque hoy los asociamos con imágenes de gatitos o capturas de pantalla de Twitter, el término fue acuñado mucho antes de Internet. En 1976, el biólogo Richard Dawkins definió el “meme” en su libro El gen egoísta como una unidad de transmisión cultural o de imitación.

“En el contexto actual, un meme es una idea, comportamiento o estilo que se propaga de persona a persona a través de la red. Su éxito radica en la capacidad de síntesis: logra transmitir una emoción compleja o una crítica social en una sola imagen con texto. Es, en esencia, un espejo cultural que refleja nuestras ansiedades, alegrías y frustraciones colectivas”, describió Ceberio.

-¿Por qué pueden afectar la salud mental?

“A simple vista, un meme es inofensivo, pero su impacto radica en la frecuencia y el contenido. Las razones principales por las que pueden alterar el equilibrio emocional ´pueden ser:

-Normalización de conductas nocivas: Existe una tendencia llamada “humor de autodesprecio” o dark humor. Si bien puede servir como válvula de escape, consumir constantemente memes que bromean sobre el aislamiento, la falta de sueño o el deseo de no existir puede reforzar patrones depresivos y hacer que la persona sienta que su malestar es “normal” o “curioso”, en lugar de algo que requiere atención profesional.

-Comparación social constante: Aunque muchos memes se burlan de la perfección, otros perpetúan estándares inalcanzables o estilos de vida idealizados. Ver memes que critican la productividad (o la falta de ella) puede generar sentimientos de culpa o insuficiencia.

-Dopamina barata y distracción: El consumo de memes genera micro-estímulos de dopamina. Esto puede crear una adicción al “scroll” infinito, donde el cerebro busca la siguiente risa rápida para evitar procesar emociones reales o enfrentar responsabilidades, aumentando los niveles de ansiedad a largo plazo”.

El lado positivo: El meme como red de apoyo

No todo es negativo. Desde el punto de vista psicológico, los memes también cumplen una función de validación emocional. Cuando vemos un meme que describe exactamente cómo nos sentimos ante un problema, experimentamos una sensación de pertenencia. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra lucha, lo que puede reducir el estigma sobre trastornos como la ansiedad o el TDAH.

Consejos psicológicos y tips para un consumo saludable

Si sentís que el contenido que consumís en redes está afectando tu estado de ánimo, es momento de aplicar una “higiene digital”. Algunos tips del especialista:

-Práctica de la consciencia emocional

Antes de compartir un meme sobre “querer dormir para siempre”, pregúntate: ¿Me da risa porque es ingenioso o porque realmente me siento así? Si el contenido refuerza tu tristeza de manera constante, es una señal para detenerse.

-Filtra tu contenido

No tengas miedo de usar el botón de “Dejar de seguir”. Si una cuenta de memes se especializa en humor cínico o agresivo que te deja con una sensación de vacío o amargura, elimínala de tu feed. Busca cuentas que promuevan la resiliencia o el humor absurdo e inofensivo.

– Establece límites de tiempo

El cerebro necesita aburrirse para ser creativo y procesar emociones. Designa momentos del día “libres de memes”, especialmente antes de dormir, para evitar que la estimulación visual afecte tu ciclo de sueño.

-Diferencia entre humor y realidad

Recuerda que los memes son una simplificación extrema de la realidad. No dejes que una imagen con texto defina tu autoconcepto ni la complejidad de tus problemas.

“Si descubrís que te refugias en los memes para evitar buscar ayuda profesional ante síntomas de depresión o ansiedad, recordá que la terapia ofrece herramientas que un teléfono no puede brinda”, concluyó el profesional.

