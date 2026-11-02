Medallas, festejos y un delantal negro directo a eliminación: todo lo que dejó la gala de beneficios en MasterChef

Este domingo MasterChef Celebrity Argentina vivió una gala de beneficios electrizante en la que las legumbres fueron las grandes protagonistas de la velada. En una noche donde diez famosos buscaron convencer al exigente jurado para asegurar su continuidad, la pantalla de El 9 Televida fue testigo de festejos dobles, desempeños consagratorios y un duro revés para uno de los humoristas más queridos del certamen, quien quedó al borde de la expulsión.

La competencia en las cocinas más famosas del país entra en una etapa donde cualquier mínimo error se paga caro. Durante la emisión de este domingo de MasterChef Celebrity que se vio por El 9 Televida, diez participantes que lograron esquivar los delantales grises saltaron a sus estaciones luciendo el delantal blanco: Julieta Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Campi, Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Luck Ra y Karina Mazzocco.

La consigna de la noche exigió máxima precisión y creatividad en 60 minutos: elaborar un plato libre donde una legumbre asignada al azar debía convertirse en la estrella indiscutida de la preparación.

Festejos en la cima: el triunfo de Karina Mazzocco y Edith Hermida

Al momento de evaluar a las parejas de competidoras con mejor rendimiento, Germán Martitegui las recibió con un elogio contundente: “Les quiero decir que acá hay cuatro mentalidades de campeonas”. La definición del estrado arrojó resultados determinantes para la quinta semana de competencia:

Medalla Plateada para Edith Hermida: La panelista sumó su segunda medalla plateada en lo que va del certamen tras una destacada labor con sus ingredientes.

Medalla Dorada para Karina Mazzocco: La conductora se quedó con el máximo beneficio de la velada, alzándose con su primera medalla dorada (que se suma a una plateada previa). Con este logro, la comunicadora sostiene un récord envidiable: es la única participante del reality que jamás tuvo que transitar por una gala de eliminación.

Asimismo, Pablo Giralt, Nazareno Casero, Marta Fort, Luciana Geuna y Rocío Robles superaron la prueba con devoluciones favorables por parte de Maru Botana y se aseguraron el pase directo a la siguiente semana de competencia.

El delantal negro que sacudió el estudio

En la otra cara de la moneda, los platos de Luck Ra, Julieta Poggio y Campi no lograron estar a la altura de las exigencias técnicas. A pesar de los esfuerzos del cantante cordobés y la ex participante de Gran Hermano, ambos consiguieron subir al balcón sobre el final.

La peor suerte la corrió el humorista. Tras una jornada tambaleante en las hornallas, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron entregarle el delantal negro, enviándolo de manera directa a la quinta gala de eliminación del domingo.

Seguí todas las galas, los beneficios y el minuto a minuto de lo que pasa en la cocina más famosa del país en la pantalla de El 9 Televida.