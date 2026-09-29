“Me voy súper contenta”: la mendocina, Abril Quintana, se despidió del sueño de Popstars

Una noche de altas tensiones y definiciones decisivas se vivió en una nueva emisión de Popstars. El reality musical puso a prueba a sus concursantes con un desafío sumamente íntimo y allí la sanrafaelina no logró pasar la prueba.

La representación mendocina en el regreso de Popstars llegó a su fin este lunes por la noche en El 9 Televida. En una gala cargada de emoción y exigencia vocal a piano solo, la sanrafaelina Abril Quintana no logró superar la instancia de eliminación y quedó fuera de la competencia tras un ajustado mano a mano. El jurado compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García eligió la continuidad de Valentina “Nina” Ventre, marcando el cierre del sueño para la joven artista local.

En esa instancia de máxima exigencia vocal y emotiva, la mendocina Abril Quintana no logró convencer al jurado y debió despedirse del certamen que conduce Nico Vázquez.

Un mano a mano lleno de tensión

Tras evaluar cada una de las presentaciones de la gala, el jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García dejó en zona de riesgo a seis participantes: Nina, Valentina, Lola, Micaela, Juana y Abril. Con el correr de los minutos, los evaluadores fueron salvando a las concursantes hasta llegar a la definición más difícil de la noche.

El duelo final quedó planteado mano a mano entre la sanrafaelina y Valentina “Nina” Ventre. Fue Nicki Nicole la encargada de comunicar la tajante decisión: “De ustedes dos, la que va a continuar en Popstars es… Nina”.

Tras el anuncio, el conductor Nico Vázquez despidió a la joven con cálidas palabras de apoyo, destacando su nivel artístico, mientras que la propia Nicki Nicole admitió lo difícil de la situación: “Es una situación horrenda. Queremos agradecerte por abrirte hacia nosotros, por mostrarnos tu voz y tu música”.

“Me toca volverme a San Rafael”: las emotivas palabras de Abril

Visiblemente conmocionada pero con una sonrisa de gratitud, la mendocina aprovechó sus últimos segundos en pantalla para agradecer la oportunidad y recordar sus orígenes en el sur provincial.

Su balance del reality: “Fue increíble vivir esta experiencia, compartir con las chicas; me llevo todas las cosas buenas. Soy de un pueblo, de San Rafael, en Mendoza, y son cosas que no podría haber hecho si me hubiera quedado allá”.

El regreso a casa: “Ahora me toca volverme a San Rafael, ver a mi familia, así que estoy contenta. Agradezco mucho todo lo que pude vivir acá, fue como estar en una escuela soñada”.

De cantar en bares locales a las grandes luces de la televisión

El recorrido de Abril en el certamen comenzó cuando decidió anotarse al casting masivo en Parque Roca tras ver la convocatoria en redes sociales. A partir de allí, la sanrafaelina pasó de cantar en pequeños bares locales a conquistar la pantalla chica nacional, cosechando el apoyo de toda la provincia de Mendoza a lo largo de las distintas instancias del programa.

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