“Me trataron de delincuente”: el furioso descargo de Gladys La Bomba Tucumana contra el debate de Gran Hermano

La cantante rompió el silencio tras su paso por el reality y apuntó sin filtro contra los panelistas del programa. Además, lanzó una fuerte chicana para Sol y le hizo un desesperado reclamo a Santiago del Moro.

El paso de Gladys “La Bomba Tucumana” por la casa de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una huella de polémica que, lejos de apagarse con su eliminación, sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Este martes 14 de julio, la artista estuvo en el piso de Intrusos y descargó toda su furia contra los analistas del Debate del reality, acusándolos de maltrato sistemático.

“Parece que estás en el sillón de los acusados”

Sin pelos en la lengua, la referente de la movida tropical criticó con dureza el trato que reciben los participantes al salir del aislamiento de casi dos meses.

“Con el formato todo bien, pero la gente que está ahí adentro es asquerosa, la verdad. Y los panelistas que te reciben cuando salís te tratan mal, y eso es indiscutible”, disparó Gladys.

Además, apuntó directamente contra una de las integrantes del panel de Telefe, aunque prefirió no dar nombres propios: “Son personas que yo ni conozco, como por ejemplo la santiagueña… y digo así porque habla parecido a mí, en un idioma que se parece al tucumano. Me trataron como si fuera una delincuente”, agregó indignada.

La fuerte comparación con Sol y el reclamo a Del Moro

Para La Bomba, dentro del juego existe una evidente doble vara a la hora de juzgar los comportamientos de los participantes, y no dudó en compararse con una de las jugadoras más fuertes de la casa: “Si yo hubiese hecho lo que hace Sol, hoy estaría cancelada. No les gusta que sea natural, sincera y diga las cosas como las veo”.

Hacia el final de la entrevista, Gladys pasó de la furia al reclamo laboral. En un llamativo mensaje dirigido al conductor del ciclo, exigió su derecho a seguir perteneciendo a la pantalla: “Por favor, Santiago del Moro, invítame cuando quieras. No sé por qué no me llamaron más para hacer cosas. A toda la gente que sale de ahí adentro después le dan laburo… ¿Por qué no me dieron a mí? No entiendo”, sentenció picante.