“Me tendieron una trampa”: el insólito hallazgo de un pelo, acusaciones cruzadas y delantal gris para Edith Hermida en MasterChef Celebrity

La tensión, el humor y los escándalos no dan tregua en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Durante la última emisión, Edith Hermida protagonizó el momento más comentado de la noche al ser descubierta con un pelo en su plato de pescado marinado. Lejos de asumir el error, la conductora de Bendita aseguró que le habían tendido una trampa y terminó protagonizando un picante cruce con La Negra Vernaci, además de recibir duras críticas del jurado que la mandaron directo a la temida noche de última chance.

Las cocinas más famosas del país vivieron una jornada desopilante pero cargada de chispazos. Con la exigente chef Dolli Irigoyen ocupando nuevamente el lugar de Germán Martitegui en el estrado, los participantes debieron afrontar un desafío libre combinando los ingredientes de sus estaciones con las compras del mercado. Sin embargo, el centro de atención se desvió rápidamente hacia una de las históricas panelistas de la televisión.

Del “pelo” en el plato a la teoría de la conspiración

A la hora de presentar su plato —un pescado marinado con limón, hierbas y manteca acompañado de papines patagónicos y bechamel de puerro—, Maru Botana detuvo la devolución al exclamar: “Un pelo”. El hallazgo del cabello negro sobre la preparación desató inmediatas reacciones en el estudio. Wanda Nara fue tajante al señalar que una situación así le impediría continuar comiendo, mientras que varios compañeros desde el fondo pidieron delantal negro directo para la concursante.

Lejos de disculparse, Edith reaccionó indignada y apuntó directamente contra sus colegas: “Me tendieron una trampa”, afirmó sin filtro. Por su parte, el jurado tampoco le perdonó los detalles técnicos: Damián Betular calificó la preparación como “medio lavadito de sabores” con papines mal cocidos, e Irigoyen cuestionó que la salsa bechamel había quedado demasiado espesa y que el pescado no logró el glaseado correcto.

El cruce con La Negra Vernaci y el destino de los delantales

Mientras que Elizabeth “La Negra” Vernaci se lució y se llevó todos los elogios del jurado gracias a sus delicados ñoquis de ricota con manteca de salvia y limón, Wanda aprovechó para reflotar el escándalo del pelo y le recordó que Hermida la había señalado como sospechosa.

La respuesta de Vernaci no se hizo esperar y desató un divertido y tenso ida y vuelta: “Yo no quiero ni decir las cosas que hace. Me ha tirado del pelo. Decí la verdad, ¿me tiraste del pelo o no?”, le recriminó. Entre risas y chicanas, Edith retrucó: “¿Cómo te va a tirar del pelo una participante cuando no le gusta algo? Yo le apliqué un correctivo”.

Tras la deliberación, los desempeños de la noche definieron que Vernaci, Grego Rossello, Mike Amigorena, Luciana Geuna y Lizy Tagliani subieran al codiciado balcón. En tanto, la China Ansa, Hernán de Mala Fama, Pablo Migliore y la propia Edith Hermida —marcada por el incidente del pelo y las fallas de su plato— debieron conformarse con el delantal gris y se prepararon para defender su lugar en la gala de última chance.

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