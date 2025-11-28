“Me preocupo por vos porque me parece un poco tóxica la relación”: un picoteo de una pareja de MasterChef Celebrity sorprendió a todos

El picoteo entre Germán Martitegui y Momi Giardina subió un nuevo nivel en MasterChef Celebrity. Mirá cómo se vivió la gala de este jueves en El 9 Televida.

Fue allá por inicios de noviembre que Germán Martitegui decidió desminuir al mínimo su vínculo con Momi Giardina, y hasta este jueves así fue. Sin embargo, en la gala de este jueves de MasterChef Celebrity que se emitió en El 9 Televida, picoteo de palabras mediante parece haber mostrado un acercamiento. Mirá.

Este jueves 27 de noviembre, cuando comenzó el programa, Momi Giardina comentó: “Me quiero morir, para mí son siempre galas de eliminación, pero hoy no está Andy… sin Andy me siento como una cacerola sin tapa”. Frente a cámara, la participante afirmó: “Es de mal gusto que no me pongan a Andy, siento que internamente hay un complot”.

Tras cocinar, Momi presentó un bife de chorizo con salsa de albahaca y castañas y envuelto de verduras salteadas, al que llamó “el robo del siglo”. Cuando Donato de Santis abrió el envuelto, destacó la precisión, sin embargo, Germán Martitegui sentenció: “No, no lo hizo ella, esos chicos”. Rápidamente, la participante expresó: “No podés estar tan envidioso”.

Mientras los chefs probaban el plato, la participante compartió: “Cociné sola, lo disfruté. Yo siento que hace cuatro galas que vengo cocinando muy bien y que quizás ustedes no lo pueden ver. “Te felicito por lo que hiciste, casi no lo creo que lo hiciste vos”, expresó Donato y Damián Betular afirmó que todo lo que cocinó es “re check”.

En ese momento, Wanda Nara comentó que se viene la devolución más esperada y Momi bromeó: “Ayer me rompiste la ilusión, hoy quiero romperte el paladar con este plato”. Entonces, Germán comentó: “Me pone muy orgulloso que hayas cocinado así. Realmente un plato bien planeado, espectacular… Quizás lo que demuestra que hayas estado sola es que sos mejor sola que mal acompañada”. Sin embargo, Momi afirmó que no va a soltar a Andy, entonces el chef sentenció: “Me preocupo por vos porque me parece un poco tóxica la relación”.