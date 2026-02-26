“Me la sacaron de las manos”, confesó Martín Rodríguez en Gran Hermano contando cómo murió su hija

En una charla íntima con Andrea del Boca, el campeón de crossfit abrió su corazón y relató la tragedia que marcó su vida para siempre: la pérdida de su hija por una presunta mala praxis. “Me la sacaron de las manos”, confesó entre lágrimas.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada bajó las revoluciones por un momento para escuchar una de las historias más dolorosas de esta edición. Martín Rodríguez, el atleta de élite que ingresó al reality buscando que la gente conociera su lado más humano, compartió con Andrea del Boca el drama que vivió junto a su exesposa años atrás.

Un relato de negligencia y dolor

Con la mirada perdida y gestos de profundo sufrimiento, Martín detalló las irregularidades médicas que terminaron con la vida de su hija recién nacida. “Hubo una mala praxis. Era colestasis, presión uterina. Tenían que darle una pastilla y el médico no lo hizo porque dijo ‘sos joven’. Un hijo de remil… me la sacaron de las manos”, relató con crudeza.

El participante describió una escena escalofriante al momento de pedir explicaciones en la clínica: “Cuando fui a buscar la historia clínica de mi hija, me la dieron en una servilleta manchada con café”.

El momento del adiós

Martín recordó el impacto de llegar a la clínica siendo padres primerizos y encontrarse con el peor escenario. “Llegamos a término. Hicieron un monitoreo y no había latido. El médico me dijo ‘no lo puedo entender’. Si él no podía, menos yo”, explicó sobre la falta de respuestas profesionales mientras su pareja atravesaba un trabajo de parto sin vida.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el deportista explicó por qué decidieron no iniciar acciones legales: “Nos dimos cuenta de que solo íbamos a ganar plata y pasar por cosas que nos harían mal. Lo dejamos en manos de Dios. Nos volvimos los dos caminando de la mano a casa”.

Un vínculo eterno

Tras 17 años de matrimonio, Martín y su exesposa hoy siguen caminos separados, pero unidos por ese recuerdo. “Por suerte ella hoy es una mujer feliz y yo también. Vamos a estar unidos por eso siempre: somos papás de una nena que está en el cielo”, cerró el participante, dejando a la casa (y al público) en un silencio absoluto.