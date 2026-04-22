“Me la jugaron de afuera”: La Maciel rompió el silencio tras su dramático abandono de Gran Hermano

Tras protagonizar uno de los momentos más angustiantes de la temporada, la influencer rompió el silencio en El Debate y lanzó una fuerte acusación.

La salida de Jéssica “La Maciel” de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando réplicas. Tras protagonizar uno de los momentos más angustiantes de la temporada que se vio en El 9 Televida, la influencer rompió el silencio en El Debate y lanzó una fuerte acusación: aseguró que la denuncia judicial en su contra fue una estrategia externa para sacarla del juego.

Las imágenes del colapso: falta de aire y asistencia médica

Santiago del Moro mostró material inédito de los minutos previos a la salida de la participante, ocurridos el pasado lunes por la noche. En las imágenes se ve a una Maciel completamente quebrada, con serias dificultades para respirar y sumida en una crisis de angustia que obligó al ingreso inmediato del equipo médico al confesionario.

“Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”, repetía ante la mirada atónita de sus compañeros. Fue Yipio, hoy también en crisis, quien intentó contenerla al grito de “Respirá, respirá”, para luego sentenciar con bronca tras la partida de su amiga: “La destruyeron”.

La denuncia que detonó todo

Fuera de la casa, La Maciel enfrentó las cámaras y se refirió a la notificación policial por “explotación sexual, regenteo y maltrato” (basada en una presentación de 17 jóvenes trans) que recibió dentro del reality.

“Me la jugaron de afuera, no hay absolutamente nada”, afirmó de forma tajante. Según su relato, la notificación fue una “bomba” que terminó por romper su estabilidad mental: “Me tiraron al piso, me rompieron. Me la jugaron de atrás porque pretendían sacarme”.

El arrepentimiento y la “persecución”

A pesar de su salida voluntaria, la mediática confesó que su intención original no era abandonar el certamen. “No me quería ir de la casa”, enfatizó, explicando que sentía que mostrarse débil o extrañar a su familia era un error estratégico frente al resto de los “jugadores picantes”.

Respecto a la causa judicial, aunque evitó dar detalles técnicos por consejo legal, vinculó la denuncia a un conflicto de larga data: “Hace muchos años que vengo sufriendo acoso en redes… tuve una persecución por muchos años”, manifestó, sugiriendo que este episodio es una extensión de ese hostigamiento.

Hoy, la casa quedó consternada y en silencio, mientras la Justicia y la influencer dirimen afuera lo que el encierro no pudo sostener.