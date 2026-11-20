La temática de Medio Oriente en MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más divertidos y picantes de la semana. Deslumbrado por el vestido de gala estilo oriental con brillos y detalles dorados que lució Wanda Nara, Grego Rossello volvió a desplegar su faceta de seductor en el estudio y hasta confesó su fantasía de verla bailar como odalisca antes de enfrentarse al desafío gastronómico de la noche.

Las cocinas de MasterChef Celebrity se ambientaron al estilo de los mercados de Oriente Medio en El 9 Televida, pero para Grego Rossello toda la escenografía pasó a un segundo plano apenas vio ingresar a Wanda Nara. Con un impactante vestido de gala oriental en tonos dorados, brillos y un pronunciado escote, la conductora acaparó todas las miradas y desató los piropos del comediante.

“Encandilado”: los piropos de Grego Rossello y el intento de baile del vientre

Al notar la sonrisa cómplice del participante, Wanda le preguntó qué le pasaba y Grego no ocultó su entusiasmo: “Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente. Muy bueno, muy bueno lo que estoy viendo. Me encanta. Nivel de producción impresionante. Muchas ganas de cocinar”. Cuando la conductora indagó con picardía qué otras ganas tenía, el humorista respondió entre risas: “No puedo decirlo, realmente no lo puedo expresar. Y hay un contraste muy grande entre el jurado y Wanda”.

Lejos de frenar allí, Rossello elogió su vestuario sin rodeos: “No comí tanto (comida árabe), pero te queda bárbaro el dorado, los brillos, Wanda. Impresionante, encandilado”. Aprovechando el clima distendido, el jurado le pidió a la conductora que moviera las caderas para hacer el clásico baile del vientre, aunque ella explicó entre risas por qué no podía lucirse demasiado: “No puedo moverme mucho, me lo hice un poco ajustado. Estoy un poco estrecha”.

Ya en la entrevista individual detrás de cámara, Grego redobló la apuesta y confesó entre risas su imaginación volando por las nubes: “Yo la veo a Wanda vestida así y me la imagino bailando como odalisca, yo en unos paños de seda, una cama inmensa… ¡Gregorio! Perdón, señora en su casa, perdón. Son fantasías mías”.

El susto de Marta Fort y el desafío del falafel en MasterChef Celebrity

Más allá del pícaro ida y vuelta, la gala puso a prueba a los participantes con los sabores callejeros de Medio Oriente. Mientras Sofía “La Reini” Gonet se mostró confiada por sus raíces familiares en Damasco, Marta Fort admitió estar algo asustada por su poca experiencia con la gastronomía árabe: “Si me sacás de Buenos Aires, Miami y un poquito Japón, yo a Turquía no llegué”, bromeó.

Finalmente, el jurado reveló el corazón de la consigna de la noche: preparar falafel, las tradicionales croquetas elaboradas a base de garbanzos remojados —no cocidos— y triturados con ajo, hierbas y especias como el comino, un plato que despertó dudas hasta en su pronunciación pero que obligó a todos a concentrarse de lleno en las hornallas.

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