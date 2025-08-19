“¿Me estás jodiendo que te llamás así?”: Luck Ra reveló cómo sale en el DNI y sorprendió con su vínculo con un prócer

En uno de esos inolvidables e impredecibles momentos que suceden en La Voz Argentina, Luck Ra contó cómo es su nombre completo y no sólo sorprendió por la longitud del mismo, sino porque está directamente vinculado a una de las máximas figuras de la historia argentina.

Uno de los momentos que más disfruta el público de La Voz Argentina, más allá de las performances artísticas, son los intercambios que se producen entre los jurados, en donde cuentan detalles que los acercan más a la cotidianeidad de quienes tanto los admiran. Y así sucedió este lunes en la emisión de El 9 Televida con un confidencia que hizo el cordobés Luck Ra sobre su nombre, el legal y, sobre todo, porque denota su vínculo directo con uno de los próceres más importantes de la historia argentina. Mirá cómo fue todo y qué contó.

La anécdota sobre el nombre completo de Luck Ra surgió cuando Nico Occhiato subió al ring par saber cuál de los dos participantes del Team Soledad dejaba el talent show. Allí el conductor de esta edición de La Voz fue a pedirle la opinión a “Facu y Juli o Luck Ra y Cazzu” y dio, sin querer, el pie perfecto para que el cordobés se explayara.

“Mirá que yo tengo primer nombre también, eh”, lanzó la pareja de La Joaqui al aire en El 9 Televida a lo que Occhiato arriesgó: “Juan”. El artista confirmó, aunque con cierta timidez: “Uh, pero no lo digas al frente de todos”. En ese momento, la conversación avanzó hacia una indagación sobre la extensión total de su identidad: “Vos tenés un nombre largo. ¿Cómo es todo tu nombre?”.

Fue entonces cuando el cantante recitó, casi de corrido, que en su documento aparece como “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”, causando sorpresa entre los presentes. Lali Espósito, otra de las coaches, le preguntó incrédula: “¿Me estás jodiendo que te llamás así?”. El cuartetero le respondió que sí, con total naturalidad.

Lali comentó que parecía el nombre de un “galán de telenovela de los 90”. Cuando el conductor le consultó si debía escribir toda esa extensión en trámites o formularios, Luck Ra respondió: “No, lo pongo cortito”.

De hecho, el propio artista describió cuál es uno de los pocos contextos en los que suele escuchar su nombre completo: “Me gusta más que me llamen Facu. Juan Facundo me hace acordar cuando me retaba mi mamá”. Entre risas, añadió: “Sabés que me mandé un cagadón si mi vieja me llama así, ¿viste?”.

Durante el intercambio, el artista oriundo de la provincia de Córdoba explicó además que su vinculación con la historia argentina no es casual. “Tengo algo que ver con Belgrano”, aseguró el músico frente a sus interlocutores, refiriéndose a Manuel Belgrano, el prócer de nuestro país cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de un italiano que se radicó en Buenos Aires, don Domingo Belgrano Peri, y doña María Josefa González Casero.

