“Me encantó”: Tamara Paganini confesó en PH Podemos Hablar el pedido que recibió por una ex pareja en la intimidad

Tamara Paganini sorprendió en PH Podemos Hablar al contar una experiencia íntima que inicialmente le generaba rechazo y que terminó descubriendo que le gustaba. Además, habló sobre las versiones que durante años la vincularon con Rodrigo Bueno.

Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano, habló en PH, Podemos Hablar de distintos aspectos de su vida privada y sorprendió al contar una experiencia íntima que, según reconoció, jamás imaginó que podía llegar a disfrutar.

Durante la charla, Andy Kusnetzoff le preguntó por sus preferencias y Paganini explicó que la higiene es una condición fundamental para ella. “Yo no cojo si no estás bañado”, afirmó, y contó que incluso podría tener determinadas prácticas si la otra persona acababa de higienizarse. Sin embargo, reconoció que hay una parte del cuerpo que le genera un particular rechazo: los pies.

Paganini recordó entonces una relación que mantuvo con un hombre que insistía en una práctica que inicialmente no le despertaba ningún interés. Según contó, debido a su rechazo por los pies, no entendía cómo esa situación podía llegar a resultarle excitante.

“No veía de qué manera yo me iba a calentar con el chabón”, recordó.

Después de varios pedidos, decidió acceder y terminó llevándose una sorpresa. Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff sobre si la experiencia le había gustado, respondió que sí. “Me encantó”, aseguró Paganini, quien también recordó la sorpresa que sintió en ese momento: “Decía: ‘No puedo creer lo que está pasando’”.

Frente a la consulta de Analía Franchín sobre si había llegado al orgasmo únicamente a partir de esa práctica, Paganini aclaró que no había sido exclusivamente por eso.

En otro momento de la entrevista, Kusnetzoff llevó la conversación hacia una versión que durante años vinculó a Paganini con Rodrigo Bueno. La exparticipante de Gran Hermano negó que hubiera existido un romance con el cantante cordobés. “No, no. La verdad que como que eso lo inventaron”, sostuvo.

Paganini explicó que había conocido a Rodrigo antes de ingresar al reality, cuando trabajaba como telefonista en un programa de Canal Trece conducido por Gastón “Pelufo” Recondo.

Según recordó, era admiradora del cantante desde la época en la que llevaba el pelo largo. Un día le avisaron que Rodrigo iba a participar del programa y la producción la ubicó detrás del músico en la tribuna. Durante los cortes comerciales, Paganini comenzó a hacerle comentarios sobre sus ojos y sus pestañas. “Quiero que me acaricies con las pestañas”, recordó que le dijo.

La historia continuó cuando, al finalizar las emisiones, Paganini y las demás jóvenes que trabajaban en el programa solían quedarse bailando. Para evitar problemas con su entonces pareja, contó que intentaba mantenerse alejada.

Sin embargo, según su relato, Rodrigo se acercó hasta donde estaba y la invitó a bailar. “Me separé de mi novio porque me vio bailando con Rodrigo entre todas”, contó.

Tiempo después volvieron a encontrarse en un boliche y allí fueron tomadas las fotografías que, con los años, alimentaron las versiones sobre una posible relación entre ambos.

Paganini también confirmó que Rodrigo había pedido su número telefónico a través de la producción del programa. Además, contó que en una oportunidad le solicitaron que llevara hasta el hotel un premio que había ganado durante el ciclo, pero decidió no hacerlo porque no quería quedar a disposición de los pedidos del cantante.