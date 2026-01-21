“¡Me dieron ganas!”: Las palabras de Wanda Nara que incomodaron a Maxi López en su regreso a MasterChef Celebrity

La conductora del certamen de cocina de El 9 Televida dejó helado a su ex marido en su vuelta a MasterChef Celebrity después de ser papá en Suiza por segunda vez.

Este martes, MasterChef Celebrity en El 9 Televida vivió una de las galas más esperadas de las últimas semanas, ya que Maxi López se incorporó luego de ser padre. Wanda Nara lo recibió, como ya es costumbre, con una chicana verbal que lo descolocó. Mirá.

“Lo bien que te cuidaron el lugar, igual nos dejaste un problemón”, arrancó al saludar al exfutbolista , refiriéndose al reemplazo que hizo Yanina Latorre. Y luego de preguntarle por el parto y por cómo está Daniela Christiansson, siguió bien picante con divertidos reclamos. “No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes, ¿lo traés en la valija?” lanzó Wanda Nara para darle la bienvenida a Maxi López al certamen de cocina.

Pero todo escaló cuando el exfutbolista le contó que su segundo hijo con la modelo sueca se parece mucho a Coki (Constantino), su hijo del medio, derritiendo a la mediática. “Él era un muñequito”, recordó Wanda, enternecida. Y luego de escuchar los detalles de los primeros pañales y mamaderas del bebé, la rubia estalló: “¡Ay! Me dio ganas, Maxi, de un bebé”,

“¿Un qué?”, preguntó , desconcertado. Y ella avanzó: “Me dieron ganas, te vi a vos con él y dije: ‘Qué lindo'”. “Lo veo y lo quiero”, comentó entre risas el Chino Leunis al escuchar el ida y vuelta de los dos ex que son padres de tres adolescentes: Valentino, Constantino y Benedicto, en tanto que Wanda tiene a Francesca e Isabella con Mauro Icardi.

Mientras, desde el balcón Andy Chango y El Turco Husaín intentaban hacer que Maxi se concentrara en la preparación del plato y no en las preguntas de Wanda. Un paso de comedia.

No te pierdas cómo avanza la competencia de cocina más vista de El 9 Televida, en la gala de este miércoles.