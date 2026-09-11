“Me dieron bola, pero no pasó nada”: Luana rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y reveló con quién se quedó con ganas de tener sexo

Luego de quedar a las puertas de la gran final en Gran Hermano: Generación Dorada, Luana Fernández pasó por el panel televisivo y no dejó tema sin tocar. Entre la complicidad y la picardía, la exjugadora confesó con qué participante se quedó con ganas de intimar.

La última gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó secuelas que se trasladaron directo al debate con los analistas. Recién salida del certamen que se emite por El 9 Televida, Luana Fernández enfrentó al panel y abordó sin tapujos tanto las tensiones románticas vividas en el encierro como los rumores que la persiguieron fuera de la casa.

La charla tomó temperatura cuando Ceferino Reato le recriminó entre risas una supuesta falta de reciprocidad en sus intentos de seducción dentro del juego. Fiel a su estilo directo, la exparticipante contestó: “Me dieron bola, no te creas que no. Pero no pasó nada. Los intimido”.

La confesión del deseo pendiente

Ante la insistencia de Mariana Brey por saber si le había quedado alguna cuenta pendiente entre las paredes de la casa más famosa del país, la joven intentó mantener la cautela para “no quemar a nadie”. Sin embargo, terminó cediendo a las preguntas y sorprendió a todos al dar el nombre del compañero que aún capta su atención fuera del reality.

“A mí me gusta Tomi ahora”, disparó Luana sin rodeos, confirmando que la química con Tomás sigue latente tras su paso por el programa.

Su descargo sobre Yao Cabrera y la causa judicial

Más allá del juego de seducción, la exparticipante tuvo que dar respuestas sobre uno de los temas más picantes de su perfil mediático: el tatuaje con la palabra “Wifi”, marca ligada a la conocida mansión de Escobar de Yao Cabrera, influencer condenado en 2024 por trata de personas.

Frente a Santiago del Moro en La Cumbre, Luana fue categórica al descartar cualquier implicación legal o complicidad: “Por suerte no estoy imputada en esa causa. Trabajé con él en pandemia porque no tenía laburo. Fui a la mansión con muchos otros influencers para hacer contenido para redes. En ese momento tenía 20 años y, justo antes de que pasara todo lo que pasó, me corrí. No estuve en ese quilombo”, aclaró.

El conductor ratificó que la producción verifica el certificado de antecedentes penales de todos los aspirantes antes del ingreso, el cual resultó completamente limpio en su caso. No te pierdas las últimas emisiones de cara a la gran final de GH por El 9 Televida.