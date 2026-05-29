“Me cuesta ganarme cada peso”: se hizo pasar por su mamá y le mandó un mail a la empresa de figuritas para quejarse

En pleno estallido de la Copa del Mundo que se disputará este año, la fiebre y la ansiedad por el álbum del Mundial de Fútbol 2026 está alcanzando situaciones inusitadas. Sin embargo, la obsesión por completarlo a veces genera una enorme frustración, especialmente en los más chicos y mirá lo que uno de ellos hizo.

En pleno estallido de la Copa del Mundo que se disputará este año, la fiebre y la ansiedad por el álbum del Mundial de Fútbol 2026 están alcanzando picos desorbitantes en todo el continente. Sin embargo, la obsesión por completarlo a veces genera una enorme frustración, especialmente en los más chicos. Así quedó demostrado en Chile, donde una pequeña fanática del fútbol se volvió viral a nivel internacional tras protagonizar una de las travesuras más tiernas y corporativas de las que se tenga memoria: le robó el celular a su madre para enviarle un mail de reclamo formal a la empresa Panini.

La encargada de sacar a la luz esta desopilante historia fue Patricia, la mamá de la ingeniosa protagonista. A través de sus redes sociales, la mujer relató el increíble hallazgo que hizo al revisar la bandeja de elementos enviados de su correo electrónico. “Es la cosa más linda y tierna que vi”, confesó, compartiendo las capturas de pantalla del descargo que su hija redactó en un perfecto código de “adulta indignada”.

Un reclamo con mentalidad de trabajadora: “Disculpe la hora…”

Lo que más cautivó y descostilló de risa a los internautas fue que la niña no escribió la queja desde su perspectiva infantil, sino que usurpó la identidad de su madre y basó sus argumentos en la economía del hogar, argumentando que a ella “le cuesta ganarse cada peso” como para andar gastando en sobres llenos de figuritas repetidas o con fallas de fábrica.

“Hola. Buenas noches. Me disculpo por la hora. Quería poner un reclamo por qué me he comprado más de 50 paquetes de figuritas del mundial y me han salido solo jugadores de repechaje y las láminas con distinto color de impresión o mal cortadas”, arrancó tipeando la pequeña en el correo electrónico dirigido a Panini América.

“Es aburrido ver cómo a la gente le salen cosas buenas y a mí nada”

Con un ojo clínico digno de una coleccionista profesional, la niña detalló que las figuritas venían con serios errores de imprenta y un corte defectuoso que arruinaba la estética del álbum. Sin embargo, no pudo evitar que se le filtrara un poquito de su frustración infantil en medio de tanta formalidad.

En el cuerpo del mensaje, la nena le exigió una solución a la compañía multinacional porque “es aburrido ver cómo a la gente le salen cosas buenas” mientras ella seguía lidiando con los mismos jugadores del repechaje. Para darle absoluta veracidad y precisión comercial a su denuncia, especificó el local exacto donde realizaba las transacciones: “Compro los sobres en la Antártica del Mall Plaza Sur”, y se despidió con un impecable sello empresarial: “Saludos Cordiales, Patricia C”.

La publicación se llenó de miles de comentarios de usuarios de toda América Latina que aplaudieron la increíble redacción, el respeto por los horarios laborales y, sobre todo, la maravillosa astucia de la pequeña para defender el bolsillo familiar frente a las injusticias del azar mundialista.

Obviamente en las redes no faltaron las gastadas argentinas ante el hecho de que la niña es chilena y el país trasandino no participa del mundial, por segunda vez consecutiva. Aun así, ganó la ternura.