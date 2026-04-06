“Me comió la boca”: el apasionado beso entre Brian Sarmiento y Danelik Galazan que sacudió a Gran Hermano

Tras semanas de histeriqueo, indirectas y polémicas en las redes sociales, finalmente la tensión entre el exfutbolista Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik Galazan explotó durante la fiesta del sábado.

El clima en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cambió drásticamente este último fin de semana. Tras semanas de histeriqueo, indirectas y polémicas en las redes sociales, finalmente la tensión entre el exfutbolista Brian Sarmiento y la influencer tucumana Danelik Galazan explotó durante la fiesta del sábado al ritmo de un clásico romántico.

Un beso de película con banda sonora incluida

Todo sucedió mientras sonaba “Careless Whisper”. Brian Sarmiento se encontraba sentado en el sillón cuando Danelik se acercó desde atrás y, sin previo aviso, selló la relación con un fogoso beso que duró varios segundos. Lejos de la timidez, el exdeportista no tardó en presumir su conquista frente a las cámaras y ante su compañera Yanina Zilli: “¡Ma, me comió la boca!”, exclamó eufórico.

Este encuentro puso fin a las especulaciones surgidas días atrás, cuando un beso previo en el jardín fue criticado en redes porque Brian se había limpiado los labios inmediatamente después. Esta vez, no quedaron dudas: la química fue real y ambos se mostraron inseparables durante toda la velada.

Confesiones y “amigos afectivos”

Antes de que el beso ocurriera, Danelik Galazan le había confiado a Solange Abraham que entre ellos existía una relación de “amigos afectivos” y que le encantaba compartir tiempo con él. Por su parte, Sarmiento ya le había confesado a la influencer que había tenido sueños recurrentes con ella y que sentía una atracción difícil de expresar.

A pesar de los pedidos de Yanina Zilli —quien intentó sin éxito replicar la técnica de seducción con Martín Rodríguez— para que la pareja se besara nuevamente frente a todos, Brian y Danelik decidieron mantener cierta reserva tras los primeros cruces apasionados.

Tensión en la convivencia

Aunque en lo sentimental Brian Sarmiento atravesó su mejor momento, su estancia en la casa no fue del todo tranquila. Cabe recordar que el exjugador venía de protagonizar un durísimo cruce a puro insulto y amenazas con Manuel Ibero en la cocina, lo que generó una grieta entre los participantes.

Al finalizar la fiesta, y aunque no durmieron juntos, Brian le dejó en claro sus sentimientos a la tucumana: “Me encantó que seas tan cariñosa”, le susurró antes de despedirse.