Máxima tensión en MasterChef Celebrity entre Ian Lucas y El Chino Leunis, ¿venía de antes la pica?

Lo que comenzó como un rumor de pasillo finalmente estalló frente a las cámaras. El triunfo de Ian Lucas en un desafío de beneficios desató la furia del Chino Leunis, exponiendo una rivalidad que incluye micrófonos abiertos, un asado fallido y gestos de desprecio que se volvieron virales.

La calma en la cocina más famosa del país se quebró definitivamente durante la última gala de beneficios que se vio en El 9 Televida. Todo comenzó cuando Ian Lucas se consagró ganador de un mini desafío de velocidad, obteniendo una ventaja estratégica que no fue bien recibida por sus compañeros. Al notar que el influencer dudaba sobre cómo usar su premio, Leandro “Chino” Leunis no pudo ocultar su fastidio: “Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio”, disparó el conductor, visiblemente molesto. La tensión escaló cuando Wanda Nara le otorgó un segundo beneficio extra, provocando que el Chino abriera los brazos en señal de incredulidad mientras soltaba quejas por lo bajo.

La rivalidad, que según trascendió, viene acumulándose desde hace semanas, quedó sellada con frases picantes en el confesionario. Mientras el “Turco” Husaín se sumaba a las quejas preguntando “¿cuántos beneficios quiere?”, Ian Lucas lanzó un dardo directo contra el conductor: “Hay quejas alrededor; podría haber elegido al Chino porque no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo”. Finalmente, para evitar una confrontación mayor, el joven decidió cambiarle la caja a Sofi “La Reini” Gonet, quien fue la única que se ofreció voluntariamente mientras el resto del grupo le daba la espalda al ganador de la medalla.

Fuera de las hornallas, el conflicto parece ser aún más profundo. Versiones periodísticas aseguran que los micrófonos abiertos captaron al Chino Leunis diciendo “siempre gana él” con tono despectivo, y usuarios de redes sociales detectaron que fue el único participante que no aplaudió a Ian cuando recibió su medalla. El punto máximo de la división se dio en la vida real: el conductor organizó un asado en su casa para todos los integrantes de MasterChef Celebrity y el único ausente fue el cantante, quien se habría negado a asistir debido al clima enrarecido que se vive en las grabaciones.

Aunque ambos protagonistas intentaron bajarle el tono a la pelea en entrevistas posteriores asegurando que “está todo bien”, las imágenes emitidas por la pantalla de El 9 Televida cuentan otra historia. La puja por el protagonismo entre los “históricos” de la televisión y las nuevas figuras de las redes sociales ha generado una grieta que divide el estudio. Con la final cada vez más cerca, esta enemistad promete sumar nuevos capítulos en una competencia donde, además de cocinar, los famosos deben sobrevivir a la presión y a los roces de una convivencia que parece haber llegado a su límite.