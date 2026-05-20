Máxima tensión en Bahar: el joven apuñalado murió y Leyla queda como la principal sospechosa del crimen

El gran tanque turco de la pantalla mendocina, Bahar, atraviesa horas decisivas y dramáticas tras el sangriento episodio ocurrido en la playa de estacionamiento del hospital, un hecho que promete cambiar el destino de varios personajes clave para siempre.

La intriga policial se apodera por completo de las noches de El 9 Televida. El gran tanque turco de la pantalla mendocina, Bahar, atraviesa horas decisivas y dramáticas tras el sangriento episodio ocurrido en la playa de estacionamiento del hospital, un hecho que promete cambiar el destino de varios personajes clave para siempre.

Lo que comenzó como un intento de auxilio desesperado se transforma oficialmente en una investigación por homicidio. En el capítulo de esta noche, el cuadro de situación dejará contra las cuerdas a la tía de Timur, quien, sumida en una profunda confusión mental, no logrará recordar absolutamente nada de lo sucedido.

Trágico desenlace en el hospital

El capítulo de este miércoles mantendrá a todo el personal médico y a la audiencia con los nervios de punta. Pese a las maniobras de emergencia que realizaron Bahar y Evren para estabilizar al joven herido que encontraron en la playa de estacionamiento, las noticias que llegan desde el quirófano son devastadoras.

El chico sufrió un paro cardíaco repentino en medio de la intervención. El doctor Evren intentó reanimarlo utilizando todas las técnicas a su alcance, pero tras minutos de extrema tensión, no lo consiguió y se constató el deceso. La muerte de la víctima transforma de inmediato el caso en un asesinato y acelerará los tiempos de la justicia.

El diagnóstico de Leyla: el peligro de un nuevo colapso

Mientras la policía vigila atentamente cada movimiento desde los pasillos del hospital, la situación médica y legal de Leyla empeora a cada segundo. El psiquiatra Tolga se reúne de urgencia con Bahar y Timur para advertirles sobre el delicado estado mental en el que se encuentra la mujer.

“No sabe que ustedes están divorciados y piensa que su hermano sigue vivo. Puede que sea solo estrés postraumático… tenemos que investigar más a fondo”, analizará el especialista. Ante la lógica preocupación de Bahar, quien pregunta cómo deben actuar ante ella, Tolga será tajante: la prioridad absoluta es mantenerla en calma. “No traten de corregir sus equivocaciones, de lo contrario, su cerebro podría sufrir otro colapso”, sentenciará.

En la mira de la policía

Con el joven fallecido y sin un culpable a la vista, todas las miradas de los agentes apuntan hacia la tía de Timur. Al haber sido encontrada en el lugar del hecho con las manos completamente ensangrentadas y sin una coartada clara debido a su amnesia temporal, Leyla queda posicionada como la principal sospechosa del asesinato.

El panorama es oscuro: si la mujer no logra recuperar la memoria pronto para esclarecer qué hacía en la playa de estacionamiento al momento del ataque, la policía procederá con su detención inmediata. ¿Podrán Bahar y Evren descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde?