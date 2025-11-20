Máxima tensión en Amor a Cualquier Precio: “La Gran Dama” finalmente se reencuentra con Halis Korhan

Abidin empieza a llevar información de los Korhan a su madre. El gran encuentro entre Halis y “La Gran Dama” se acerca. ¿Qué pasará en Yalı Çapkını?

Amor a Cualquier Precio, o Yalı Çapkını, como se la conoce a nivel internacional, avanza en la pantalla de El 9 Televida. La tensión llega a su máximo punto entre este jueves y viernes cuando se produzca el esperado encuentro cara a cara entre “La Gran Dama” y Halis Korhan. ¿Qué sucederá? Acá va un pequeño adelanto de lo que se viene en El 9 Televida.

En el próximo capítulo de Amor a cualquier precio por El 9 Televida, la tensión vuelve a instalarse en la mansión Korhan. Abidin le anticipará a su madre que Halis desea invitarla a una cena familiar, un gesto que promete traer más de una sorpresa.

Sin embargo, la mujer solo aceptará asistir si Kazım garantiza que Esme y Gülgün se mantendrán lejos del encuentro. El temor es claro: si alguna de ellas llega a reconocerla del restaurante, podría quedar en evidencia y vivir una situación muy comprometida.

Esa misma noche será el esperado reencuentro. Lo más impactante será que Halis no logrará reconocer en la distinguida “Gran Dama” a Çiçek, la esposa de su hermano ya fallecido. Una presencia que, sin dudas, removerá viejos fantasmas en la familia.

Ifakat mueve sus fichas contra Seyrán

Mientras tanto, las tensiones internas no dan respiro. Si Seyrán avanza con nuevas responsabilidades dentro de la empresa y cuenta con el apoyo del patriarca, Ifakat y Orhan verían seriamente afectado su poder de decisión.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Ifakat recurrirá a una vieja estrategia: volver a comunicarse con su antiguo amante para poner en marcha un plan oscuro que le permita sostener sus privilegios, aun cuando eso implique ir directamente en contra de la joven de Antep.

Seguí cada detalle de lo que se viene en Yalı Çapkını en El 9 Televida.