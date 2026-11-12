Máxima preocupación por la salud de Jorge Bocacci: el histórico presentador de “Titanes en el Ring”

El mundo de la locución y la televisión argentina se encuentra en vilo. A los 81 años, Jorge Bocacci, el histórico y inolvidable presentador de Titanes en el Ring, atraviesa un delicado cuadro de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral.

Una triste noticia sacudió al ambiente artístico nacional. Jorge Bocacci, reconocido por su trayectoria radial y por ser la emblemática voz detrás de Titanes en el Ring, enfrenta un complejo panorama de salud tras haber permanecido internado en los últimos días.

La internación y el diagnóstico de un tumor cerebral

La noticia sobre su hospitalización comenzó a circular el pasado domingo 8 de noviembre, cuando el periodista Pablo Montagna confirmó su ingreso al Hospital de Mar de Ajó. Horas más tarde, su expareja y madre de su hijo, Graciela Di Biase, dio detalles desgarradores sobre su cuadro médico en diálogo con Teleshow: “Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, expresó, confirmando que el locutor fue diagnosticado con un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo.

Ante este diagnóstico, los profesionales de la salud y la familia tomaron una difícil determinación: descartar una intervención quirúrgica y un tratamiento de quimioterapia, ya que, por el estado general del paciente, no podían garantizar una recuperación favorable. Actualmente, Bocacci recibe asistencia con corticoides para desinflamar la zona y analgésicos para paliar los síntomas: “Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”, indicó su entorno.

El alta médica y su regreso al geriátrico

Este miércoles 11 de noviembre, el periodista Pablo Montagna actualizó la situación y confirmó que Bocacci recibió el alta hospitalaria. Sin embargo, el panorama es desolador: “Lamentablemente, no hay mucho más por hacer: fue trasladado al mismo geriátrico en el que estaba antes de la internación, debido a su diagnóstico”, detalló.

Con una extensa y respetada trayectoria de más de cinco décadas en los medios —que incluye sus inolvidables presentaciones junto a Martín Karadagián entre 1978 y 1991, su paso por las principales emisoras radiales con ciclos dedicados al tango como Bocacci a tango limpio y la obtención de cinco premios Martín Fierro—, el querido locutor recibe el acompañamiento y el afecto de sus seres queridos en este difícil momento.