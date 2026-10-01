Maxi López cruzó a Wanda Nara tras ser expuesto en MasterChef Celebrity: “¿Todavía le creemos?”

El inicio de la quinta temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida no tardó en salpicar a viejas figuras del certamen y abrir nuevos frentes de tormenta dentro de las cocinas más famosas del país.

El universo de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida no solo se juega frente a las hornallas, sino también en el terreno de las viejas rencillas y los cruces mediáticos. Luego de que Wanda Nara revelara en pleno programa que su expareja Maxi López le enviaba capturas de pantalla sobre lo que hablaban de ella en el certamen, el exfutbolista salió al cruce con una respuesta tajante. Además, La Negra Vernaci y La China Ansa protagonizaron una fuerte interna tras cocinar en dupla que continuó en el streaming.

La chispa se encendió cuando la conductora Wanda Nara decidió ventilar al aire un supuesto secreto de la edición anterior: “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí. Lo puedo contar porque ya terminó el programa”, lanzó de forma picante ante la sorpresa de los participantes.

La lapidaria respuesta de Maxi López: “¿Todavía le creemos?”

Tras la desmentida inicial de Marixa Balli en Cortá por Lozano, quien aseguró que dentro del grupo de WhatsApp jamás se habló mal de la conductora, el propio Maxi López rompió el silencio con una frase cargada de ironía sobre su exesposa: “¿Todavía le creemos a Wanda?”, disparó sin rodeos el exfutbolista al ser consultado sobre el episodio.

En esa misma línea, prestó importancia al revuelo y analizó el perfil mediático de la presentadora durante la competencia: “Empezó el show; estos seis meses son de ella. Todos los días va a traer alguna cosa nueva; ustedes ya la conocen”.

Gritos y tensión entre La Negra Vernaci y La China Ansa

En el plano estrictamente gastronómico de la competencia en El 9 Televida, la conformación de parejas al azar dejó al descubierto el primer contrapunto fuerte entre participantes. A Elizabeth “La Negra” Vernaci y Josefina “La China” Ansa les tocó cocinar juntas un plato de merluza, desencadenando una visible tirantez por el mando en la mesada.

Las chispas entre ambas comunicadoras continuaron durante una visita de Ansa al programa de streaming de Vernaci en Olga:

El reproche de Vernaci: “Vos dijiste que era lo que había que hacer. No me vas a decir vos qué es lo que hay que hacer, respetá los rangos” .

La postura de La China Ansa: “Ella vive tensionada, entonces cualquier persona que se le acerque se va a tensar. A ella le molesta mi presencia y a mí la suya porque es un futuro inmediato incorregible”.

A pesar de los cruces sobre la preparación y las formas de comunicar, ambas lograron sacar un plato victorioso e hicieron una tregua firmando la paz frente a los micrófonos: “Creo que vamos a tener un largo camino por delante porque las dos cocinamos bien”, cerró la locutora con un abrazo reconciliador.

Seguí todas las repercusiones, cruces y novedades de MasterChef Celebrity de lunes a jueves en la pantalla de El 9 Televida.