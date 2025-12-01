Matriarcas en lucha: estalla todo entre Güzide y Mualla en La Traición

Se viene un gran capítulo en La Traición. Varias cosas suceden por estos momentos al mismo tiempo, Güzide y Mualla por un lado, Ozan, Zeliş y Oltan por otro, y en un tercer aspecto entran Yeşim y Tarık; actores que entran en acción en el episodio del martes que se verá en El 9 Televida.

El episodio de La Traición que se emitirá este martes en El 9 Televida tiene de todo y para todos los gustos. Varios eventos que se vienen desarrollando por estos días llegan casi a su punto de máxima tensión. Mirá lo que se viene.

En paralelo, Ozan hace todo lo posible para proteger a Zeliş de Oltan, pero eso lo obliga a ocultarle la verdad a su mamá. Y lo que empieza siendo un silencio para cuidarla, termina convirtiéndose en secretos aún más pesados que lo ponen contra las cuerdas.

La tensión escala cuando los hombres de Oltan persiguen a Zeliş y ella se esconde en la casa de Güzide junto a Ozan. Pero ninguno de los dos se anima a decirle nada a la dueña de casa por miedo a que, sin querer, termine exponiéndolos.

Mientras tanto, Tarık sigue angustiado por todo lo que está pasando con Öykü y decide poner a prueba a Yeşim, sin imaginar la furia que ella todavía guarda. La situación explota cuando Yeşim finalmente logra ver a la nena… justo en el momento en que Tarık llega con la policía para detenerla por violar la restricción.

Y mientras Tolga intenta convencerse de que es feliz, Selin empieza a darse cuenta de que la verdad ya no puede taparse más.

