Mate, playa y microbikini: los días de relax de Caro Calvagni en Miami antes de la semifinal ante Inglaterra

La esposa de Nicolás Tagliafico regresó a Florida tras el exigente triunfo de la Selección ante Suiza en Kansas. “Cada partido me resta años de vida”, confesó en sus redes sociales.

La locura y la tensión por el Mundial 2026 están en su punto más alto, pero las familias de los jugadores de la Scaloneta necesitan encontrar su propio cable a tierra. Tras vivir con máxima intensidad la ajustada clasificación de la Selección Argentina ante Suiza en Kansas City, Caro Calvagni decidió hacer un paréntesis de paz y regresó a Miami para recargar energías antes del histórico cruce de semifinales frente a Inglaterra.

A través de sus redes sociales, la empresaria e influencer compartió un álbum de fotos que retrata a la perfección el contraste entre la locura mundialista y la desconexión total junto al mar.

Bikini, sol y la tradición del mate en las costas de Florida

“Estos días, playita, Argentina a semis, muchos mates y ya pensando en el próximo”, escribió Calvagni en su cuenta de Instagram. El álbum abre con postales de Carolina disfrutando de la arena blanca de Miami, luciendo un destacado bikini a cuadros rojos con un sombrero de ala ancha color crema.

El descanso llegó acompañado de su familia. En una de las postales que causó furor entre sus seguidores, se la puede ver a su madre, Viviana, instalada bajo una sombrilla blanca al borde de una pileta, cebando un infaltable mate argentino bajo el sol estadounidense.

El viaje de aliento junto a Agus Gandolfo

Sin embargo, detrás del relax en la playa, el álbum también retrata el enorme esfuerzo familiar y la logística de seguir a la Selección por todo Estados Unidos. En una de las imágenes compartidas, Caro posa en las inmediaciones del estadio de Kansas City junto a sus padres, Daniel y Viviana, vistiendo todos la camiseta argentina con la emblemática número 3 de Nicolás Tagliafico.

Además, la influencer mostró la intimidad de su viaje a Kansas a bordo de un avión privado junto a su gran amiga Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, con quien compartió las horas previas al electrizante alargue ante los suizos.

“Cada partido me resta años de vida”

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo del entorno de la Scaloneta, incluyendo las reacciones de Rocío Espósito (esposa de Gerónimo Rulli) y Antonella D’Alotta (pareja de Thiago Almada). No obstante, el mensaje más tierno provino del propio defensor argentino, quien le escribió un simple pero contundente: “Te amo”.

En una de sus historias, la empresaria abrió su corazón sobre cómo vive el certamen desde adentro:

“Me hace muy feliz el mar. Todo está siendo tan intenso que sentarme a ver el mar es todo lo que necesito. Cada partido que pasa me resta años de vida jaja. Me quedo acá pensando cosas lindas para el miércoles. ¡Vamos!”

La Selección Argentina se medirá contra Inglaterra este miércoles a las 16:00 (hora argentina) en Atlanta por un lugar en la gran final del mundo. Y desde las tribunas, como siempre, el aliento estará asegurado.