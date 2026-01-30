“Masters of the Universe”: el universo de He- Man estrena su adelanto

Tras años de incertidumbre, cambios de estudio y un desarrollo que parecía destinado al olvido, el universo de He-Man finalmente cobra vida en una ambiciosa versión live-action. El primer tráiler oficial de “Masters of the Universe” ya se lanzó.

La nostalgia de los años 80 ha encontrado su máxima expresión en el primer adelanto de “asters of the Universe”. Lo que comenzó como una exitosa línea de dibujos y juguetes y se convirtió en un fenómeno de la animación global, regresa ahora con una envergadura cinematográfica que busca hacer justicia a la leyenda del “hombre más poderoso del universo”. Tras décadas de ausencia en la gran pantalla, el avance revela una estética visual imponente que combina la fantasía épica con la tecnología moderna.

El primer tráiler oficial ha desatado el entusiasmo al presentar a Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam y a un irreconocible Jared Leto en la piel del temible Skeletor. Con la dirección de Travis Knight y un elenco de primer nivel que incluye a Idris Elba y Camila Mendes, la batalla por Eternia se prepara para conquistar las salas de cine de todo el mundo el próximo 5 de junio.

El Regreso del heredero de Eternia

La trama de esta nueva adaptación, dirigida por Travis Knight (Bumblebee), propone un arco narrativo de redención y descubrimiento. Nicholas Galitzine asume el reto de interpretar al Príncipe Adam, quien, tras haber pasado quince años alejado de su reino natal, es convocado nuevamente por la mística espada del poder. Su misión no será sencilla: Eternia ha caído bajo el yugo de las fuerzas oscuras de Skeletor, y Adam deberá aceptar su destino como He-Man para liderar la resistencia.

El reparto que lo acompaña eleva las expectativas de los seguidores:

Camila Mendes interpreta a una aguerrida Teela, capitana de la guardia real.

interpreta a una aguerrida Teela, capitana de la guardia real. Idris Elba aporta su imponente presencia como Duncan (Man-At-Arms), el mentor y estratega del grupo.

aporta su imponente presencia como Duncan (Man-At-Arms), el mentor y estratega del grupo. Jared Leto, conocido por sus transformaciones extremas, encarna al villano Skeletor, prometiendo una versión del personaje tan aterradora como profunda.

Un camino lleno de desafíos para el reino

La existencia misma de esta película es una victoria contra la adversidad. Desde el año 2010, el proyecto de llevar a He-Man de regreso al cine pasó por las manos de múltiples estudios, sufrió constantes reescrituras de guion y cancelaciones inminentes. Sin embargo, la alianza definitiva entre Amazon MGM, Mattel Films y Escape Artists permitió que la producción finalmente arrancara en Londres a principios de 2025.

El guion de Chris Butler, basado en historias previas de los hermanos Nee y Alex Litvak, busca equilibrar el respeto por el material original con una narrativa capaz de atraer a las nuevas generaciones que no crecieron viendo la serie de Filmation. La visión de Knight parece alejarse del tono paródico para abrazar una aventura de acción real con tintes de alta fantasía.

Expectativas de una generación

Para quienes fueron niños en la década del 80, He-Man representa más que una caricatura; es un ícono de la cultura popular que definió una era. El desafío de la película será satisfacer a esos seguidores originales, hoy adultos, mientras introduce a Nicholas Galitzine a una audiencia que lo conoce por sus roles en comedias románticas y dramas contemporáneos.

El avance permite ver destellos de las Tierras Sombrías y la majestuosidad del Castillo de Grayskull, sugiriendo que la producción no ha escatimado en recursos para recrear la mitología de Eternia. Con el estreno mundial fijado para el 5 de junio de 2026, la cuenta regresiva para escuchar el legendario grito de “¡Yo tengo el poder!” ha comenzado oficialmente.