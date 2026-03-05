Masterclass de estrellas en MasterChef Celebrity: el secreto de la trucha patagónica que deslumbró a todos

Germán Martitegui recibió a Gonzalo Aramburu, el único chef argentino con dos estrellas Michelin, para una clase magistral de alta cocina. Con productos exclusivos del sur y técnicas de vanguardia, los especialistas enseñaron a los participantes cómo transformar un ingrediente regional en una obra de arte en la pantalla de El 9 Televida.

La cocina de MasterChef Celebrity, en la pantalla de El 9 Televida, se vistió de gala para recibir a una de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial: Gonzalo Aramburu. El prestigioso chef se unió a Germán Martitegui para dictar una clase magistral centrada en la riqueza natural de la Patagonia argentina. Ambos expertos coincidieron en que el sur del país funciona como una fuente inagotable de inspiración y productos de excelencia. “Un tema que nos une mucho son los productos de la Patagonia”, afirmó Martitegui al presentar un desafío que exigió máxima precisión y respeto por la materia prima.

El ingrediente estrella de la velada fue una trucha de Piedra del Águila, criada en aguas de deshielo y libre de antibióticos, lo que garantizó una pureza excepcional. El pescado llegó al estudio gracias a la logística de Lucas, de Idris, permitiendo que los chefs trabajaran con un producto de frescura absoluta. Durante la clase, los maestros mostraron cómo aprovechar la totalidad del animal, desde el lomo y la panza hasta la piel y las huevas. La propuesta incluyó formatos de sashimi y pequeños tacos, resaltando las distintas texturas que ofrece este ejemplar patagónico.

La sofisticación del plato se completó con ingredientes poco convencionales pero sumamente valorados en la alta cocina, como el ruibarbo patagónico y el ikura (huevas de trucha). Los chefs explicaron que el ruibarbo aportó una acidez espectacular, similar a la del apio pero con una profundidad de sabor única, ideal para equilibrar la frescura del agua de tomates y los aceites de hierbas. Además, sorprendieron a los participantes al deshidratar la piel de la trucha para transformarla en un elemento crocante, sumando una capa de textura explosiva a la preparación.

La jornada no solo representó un reto culinario, sino que funcionó como una verdadera lección sobre la identidad gastronómica de nuestro país. Gonzalo Aramburu y Germán Martitegui demostraron que, con la técnica adecuada, los productos regionales pueden brillar en cualquier mesa del mundo. Los televidentes de Mendoza fueron testigos de una noche donde la pasión por el origen y la excelencia técnica se fusionaron en un plato inolvidable, consolidando una vez más a MasterChef Celebrity como el referente indiscutido de la cocina en la pantalla de El 9 Televida.