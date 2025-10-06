Masterchef Famosos: Una polémica promo en las redes, ¿con indirecta a Icardi?

El programa de cocina que en breve llega a la pantalla de El 9 Televida lanzó una promo en las redes que de inmediato despertó polémica por una supuesta referencia indirecta al ex de Wanda Nara, Mauro Icardi.

A la espera de lo que será esta nueva edición con 24 participantes, el canal creó un avance peculiar para anunciar cuándo comenzará. En el mismo, se la puede observar ala mediática como una psicóloga, que tiene de pacientes a los chefs:“Yo no suelo hacer terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho”.

“Mire, Doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas. Dios Santo”, comenzó diciendo el italiano. Mientras que continuó su colega: “Son errores imperdonables, prácticamente inaceptables”.

Finalmente, toma la palabra el pastelero: “La gente está muy mal, Doctora, la verdad está muy mal” y, en ese momento, un detalle sorprendió a los espectadores cuando Betular consulta: “¿Es maní? ¿Puedo?”

Inmediatamente, en la red, aparejaron esta situación a Mauro Icardi, ya que recientemente fue señalado con este apodo por un video donde opinaban sobre sus partes íntimas. Incluso, la conductora ya había bromeado con esta situación cuando hizo una publicidad para una marca de maníes.