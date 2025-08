Masterchef: Estos son los nombres que se suman a las cocinas más famosas del país

El reality de cocina regresa con una nueva temporada a El 9 Televida y ya se conocen más nombres que se suman a los confirmados.

Masterchef calienta motores para empezar en El 9 Televida con una nueva edición en donde los famosos serán los que aprendan gastronomía. Para esta oportunidad suma a nuevos convocados que estarán bajo la conducción de Wanda Nara por la pantalla más vista del interior del país.

Si bien ya habían surgido varios nombres, Marina Calabró lanzó algunos detalles de las apuestas que quiere el canal de las pelotas, varias figuras ya pertenecientes a su programación.

El primer nombre que surgió fue del Roly Serrano, el actor “está un 80% confirmado, tiene ganas y tiene expertise en la cocina”. Con respecto a Pablo Rago, es muy poco probable, hablan de un “30% de posibilidades” para que el actor se sume.

Otro nombre que pisa fuerte es el de Emilia Attias. Calabró dijo que, “me dicen que las marcas la buscan, sería muy bueno y hay muchas chances de que se cierre”, tal y como habían adelantado también en Intrusos. Sobre Graciela Alfano, comentó que está “convocadísima y mandó al representante a ver cuánta plata hay. Y me dicen que dijo que es el mundo del revés por que ‘yo no se cocinar y Wanda no sabe conducir’. Salvo que aparezca un dineral y parece que no hay tanta…”.

Por otro lado, sobre Momi Giardina, aclaró que “hay muchas chances, ya está en el stream de Telefe por La Voz” reaccionando a las audiciones de los participantes. Y con Lizy Tagliani, la figura de Telefe “no tiene especiales ganas de meterse en la cocina porque no sabe cocinar. Ellos tienen muchas ganas pero no se sabe”.

Además, mencionó como más probables de estar atrás de las mesadas con su delantal a Luis Ventura, La Joaqui, Sofi Martínez y Fer Dente.

Además de hacer público que Wanda Nara estará en la conducción del reality de cocina, Paula Varela informó en Intrusos que “ya está confirmado Emmanuel Horvilleur”, el músico que formó parte de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Dante Spinetta y expareja de Celeste Cid.

“También está confirmada La Joaqui y Valeria Mazza, que me encanta porque hizo muchos ciclos cocinando”, continuó enumerando. Cabe recordar que la modelo tiene experiencia en la cocina ya que se ha consolidado como una influencer gastronómica, compartiendo recetas y momentos familiares.

Finalmente, “otra que también está confirmada y que varias veces la propusimos es Carola Reyna”, quien se someterá a este desafío al igual que lo hizo su pareja Boy Olmi.