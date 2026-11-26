La emisión de este miércoles de MasterChef Celebrity tuvo un condimento especial en la pantalla de El 9 Televida. Es que Rocío Robles debió enfrentar su fuerte rechazo al hígado para preparar el paté asignado por Hernán “Mala Fama” Coronel. Mirá cómo le fue.

La emisión de este miércoles de MasterChef Celebrity en El 9 Televida dejó una escena tan emotiva como descontracturada protagonizada por Rocío Robles, Hernán “Mala Fama” Coronel y Dolli Irigoyen durante el desafío grupal de tres pasos. Es que la participante tuvo que enfrentar uno de sus mayores traumas. Mirá cómo le fue.

El rechazo al hígado y la explicación de Rocío Robles

Como capitán del equipo rojo, Mala Fama le asignó a Rocío Robles la entrada: un paté con galleta de olivas y confitura de frutos rojos. Sin embargo, la preparación representó un obstáculo extra para la periodista deportiva por su marcada aversión al hígado.

Frente a esa resistencia, Dolli Irigoyen apeló a la lógica de la cocina profesional para marcar el sentido de la prueba: “En una cocina, cuando uno entra a un restaurante, te dan determinados elementos o alimentos que no te gustan. Pero hay que enfrentarlos. El chef es el que prueba, ¿probaste Mala Fama?”

Pasos de cumbia y superación personal

Confiado en el resultado, el líder del equipo respondió con su sello característico: “Sí, y bailaron los sabores en mi boca. Espero que en la tuya también”. Al probar la preparación, Dolli validó el sabor y acompañó la devolución dando unos pasos de cumbia en el estudio.

Ese gesto destrabó la emoción de Rocío Robles, quien compartió el origen de su rechazo: “Es la primera vez que puedo superar esto. En mi casa muchas veces faltó la comida, solo había hígado y realmente no lo podía comer”.

A modo de devolución, Dolli Irigoyen le aseguró que el plato “estaba muy sabroso”, aunque lamentó que no hubieran logrado concretar la réplica exacta de la receta.

Seguí todas las instancias, las devoluciones del jurado y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.