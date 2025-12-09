MasterChef Celebrity y una noche de paredes, duplas, megáfonos, medallas y delantales negros

El programa más visto de las noches de El 9 Televida entregó medallas y delantales negros luego de una de las pruebas más complicadas del certamen. Mirá quiénes salieron airosos este lunes en MasterChef Celebrity.

Este lunes 8 de diciembre, se vivió una de las noches más complejas en lo que va del certamen de cocinas de El 9 Televida. Es que volvió el muro a MasterChef Celebrity y los participantes se la vieron de a cuadritos para completar el desafío de duplas que los encontraba incomunicados. Mirá cómo se dio todo.

“Esta noche el trabajo será en duplas y se formarán de acuerdo al lugar que ustedes mismos eligieron”, adelantó Damián Betular al comienzo de la emisión de este lunes. El anuncio alegró a algunos de los participantes, que desconocían que lo que iba a llegar volvería la noche en un caos. El desafío extra de esta noche consistió en que las duplas sumaban un muro de por medio, lo que complicaba su comunicación durante la preparación, que debían quedar idénticas entre sí para poder llevarse las medallas: tanto de sabor como de estética.

Fue entonces que Germán Martitegui informó cómo quedaban las parejas: Maxi López y Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Cachete Sierra, el Turco Naín y el Chino Leunis, y La Joaqui y Emilia Attias.

Todo el desafío se vivió a los gritos, entre caos y frustración por no tener el control pleno de lo que estaban preparando, hasta que llegó el momento de mostrarles el resultado al jurado y algunos se sorprendieron para bien y para mal.

Después de probar todos los platillos, el jurado decidió que los merecedores de las medallas eran Marixa Balli y Cachete Sierras, quienes apostaron a una preparación de pasta que les quedó idéntica y se llevó los elogios de los expertos. La Cachaca se llevó la dorada y Agustín la plateada.

Las preparaciones de Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín y de Maximiliano López con Susana Roccasalvo les valieron un pase directo al balcón.

Mientras que La Joaqui y Emilia Attias terminaron la noche con delantal negro.

Seguí paso a paso el avance de MasterChef Celebrity, al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.