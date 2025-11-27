Masterchef Celebrity y la inesperada decisión del jurado que dejó en modo sorpresa a todos

La noche de eliminación de MasterChef Celebrity cambió rotundamente este miércoles. Mirá lo que pasó en la pantalla de El 9 Televida.

La gala de este miércoles de MasterChef Celebrity se vivió con toda la emoción. A la despedida de Valentina Cervantes se sumó una inesperada decisión del jurado en un programa que se suponía iba a dejar a un participante fuera de juego, pero mirá lo que pasó…

Tras el anuncio, lleno de lágrimas, emoción y abrazos de Valentina Cervantes, llegó el turno del jurado para pronunciarse sobre las preparaciones de un día que pesaba; había eliminación.

En este contexto fue que el jurado se reunió para definir el futuro del resto de los participantes que cocinaron en la gala de eliminación. Entonces, primero Damián Betular llamó al frente a Alex Pelao y Sofía Martínez, y afirmó: “Sus platos no fueron buenos, fueron excelentes. Felicitaciones, una semana más en Masterchef”.

Después Germán Martitegui hace pasar al frente a Eugenia Tobal, el Turco Husaín y Emilia Attias. Tras repasar las presentaciones de los participantes, el chef anunció: “Lo que les puedo decir es que ninguno de los tres es el eliminado de hoy”.

Por último, Donato de Santis llamó a Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango. “Acá tenemos a los peores platos… Esa papa apenitas te salva, Momi”, expresó el chef. Finalmente quedaron en el frente Andy y Miguel Ángel, y Donato comentó: “Tenemos que elegir en esta gala de eliminación quién de ustedes dos abandona las cocinas de Masterchef”.

“El eliminado de esta noche es… Andy, juntate con Miguel Ángel, y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va ninguno“, anunció el jurado y los participantes comenzaron a festejar.

Seguí de cerca todos los desafíos de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.