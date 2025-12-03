MasterChef Celebrity y el blooper imperdonable de Sofi Martínez con una pregunta de Maradona: “¡Buscate otro trabajo!”

En una gala de última chance antes de la eliminación MasterChef Celebrity hizo una trivia que terminó en un blooper con Sofi Martinez. Mirá lo que pasó que desató caras de asombro y carcajadas por todos lados.

Este lunes un blooper protagonizado por Sofi Martínez en MasterChef Celebrity en la previa de la última chance se llevó todas las miradas. Una trivia de cultura popular que puso a prueba a todos los participantes del reality de cocina de El 9 Televida dejó expuestos a algunos de los aprendices de cocina. En el caso de la periodista deportiva sorprendió porque la pregunta estaba relacionada con su profesión.

El despilante momento tuvo lugar en medio de la trivia de cultura general que se realizó en MasterChef Celebrity para dar marco al desafío de la torta Dolores de Damián Betular.

“Esta noche van a trabajar en duplas, y por supuesto que no los vamos a dejar elegir libremente, vamos a tener un minidesafío con Argentina como protagonista. Será a matar o morir”, indicó Germán Martitegui.

Damián Betular anunció que prepararon una trivia sobre Argentina con el objetivo de que respondan de a uno. Aquel que contestaba mal perdía directamente. El último que “quedaba en pie” se convertía en el ganador y tenía el poder de elegir las duplas de cocina.

Así, la escena de Sofi Martínez ocurrió durante un desafío de preguntas y respuestas sobre la Argentina. Wanda Nara, conductora del ciclo, le lanzó a la periodista deportiva: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”.

La tensión se transformó en risas cuando sus compañeros empezaron a gritar: “¡Noooo!”, sorprendidos por lo sencilla que era la consigna. “¡Justo le cayó!”, acotó Wanda.