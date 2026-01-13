MasterChef Celebrity: un nuevo eliminado y un anuncio con aroma a repechaje

Si bien este lunes 12 de enero el reality de las noches de El 9 Televida despidió a un participante, no descartó que en breve regrese de la mano del repechaje que Wanda Nara anunció.

MasterChef Celebrity celebró su semana número 12 al aire de El 9 Televida y con ella llegó el anuncio del repechaje de cara a la gran final del reality de cocina. De hecho, la participante que quedó eliminada en la gala de este lunes podrá ser parte de la chance de volver a las cocinas más calientes del país. Mirá quién se fue y cuándo se activa el repechaje.

La gala de eliminación de este lunes en MasterChef Celebrity, el reality de cocina de las noches de El 9 Televida, estuvo marcada por la tensión, el silencio absoluto en las estaciones y un desafío que puso a prueba la precisión de los participantes: replicar a la perfección una torta de chocolate creada por Damián Betular. Antes de comenzar, Wanda Nara llevó algo de alivio a quienes estaban en peligro al anunciar que esta sería la última eliminación antes del repechaje, instancia que permitirá a varios exparticipantes volver a competir por un lugar en el certamen.

Tras 70 minutos de concentración extrema, problemas con el uso del abatidor y algunas sospechas de sabotaje, llegó el momento de las devoluciones. El plato más destacado fue el de Andy Chango, seguido de los de La Joaqui y de Miguel Ángel Rodríguez. En el extremo opuesto quedaron Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín y Emilia Attias. Finalmente, el mano a mano se definió entre el exfutbolista y la actriz, y fue Donato de Santis quien anunció la salida de Emilia, dedicándole palabras de aliento y confirmándole que tendrá una nueva oportunidad. “No voy a soltar mi lugar tan fácil”, aseguró ella antes de despedirse.

Ahora, el juego entra en una fase completamente nueva con la llegada del repechaje, que, por primera vez en esta temporada, combinará regresos esperados con debutantes inesperados. La dinámica propone un tablero renovado, donde exparticipantes volverán a competir desde cero, cargados de revancha, mientras nuevas figuras ingresarán al certamen para sacudir el equilibrio interno.

Entre quienes buscan reescribir su historia están Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y la propia Emilia Attias, cuya eliminación reciente todavía resuena en la audiencia. Pero no estarán solos: el repechaje también suma caras nuevas como Esther Goris, Ariel Puchetta, Evelyn Botto y Rusherking, quienes aportarán estilos, personalidades y estrategias distintas.

Con esta mezcla de experiencia, ambición y sorpresa, MasterChef Celebrity se encamina hacia una etapa decisiva. Todo vuelve a empezar, nadie tiene el puesto asegurado y el sueño del delantal blanco vuelve a estar al alcance de todos. La competencia se reinventa justo cuando se acerca el tramo más caliente del reality de las noches de El 9 Televida.