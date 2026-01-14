MasterChef Celebrity, un martes 13 de repechaje y balcón

Cuatro nuevos concursantes y seis eliminados se sumaron al certamen de cocina de las noches de El 9 Televida. Así se vivió la primera jornada con algunas figuras ya en el balcón.

La noche de este martes 13 fue de buena suerte, al menos para algunos de los eliminados de MasterChef Celebrity y para un par de participantes más. Es que comenzó el repechaje y así se vivió en la pantalla de El 9 Televida. La etapa de la competencia se inició con la llegada de cuatro nuevos concursantes y la vuelta de seis eliminados.

La producción decidió sacudir la competencia y no solo permitió el regreso de seis concursantes previamente eliminados, sino que también sumó a cuatro nuevos rostros a la batalla por un lugar en las cocinas más famosas del país. Así las cosas, quienes se hicieron presentes con su nuevo delantal fueron la actriz Evelyn Botto, la icónica Esther Goris, el inconfundible Ariel Pucheta y el joven Rusherking, que debutaron bajo la atenta mirada del jurado.

“Todavía no está definido cuántos lugares habrá disponibles para entrar a la competencia”, así, con esta frase el jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui marcaba la dinámica de esta nueva etapa del reality de cocina de El 9 Televida.

Para empezar, la suerte sonrió al cantante Walas, quien ganó el derecho a armar las duplas. El desafío era tan exigente como original: preparar, en pareja, dos platos libres salados, uno con pechuga de cerdo y otro con carne picada de cerdo, cada uno con su guarnición y salsa. ¿La dificultad añadida? Cada 15 minutos, la chicharra obligaba a los concursantes a intercambiar los platos en los que trabajaban. Una carrera contrarreloj, una cocina en constante movimiento.

El primer día del repechaje, las propias Emilia Attias y Sofía Martínez formaron una dupla imbatible. “La pareja que mejor cocinó en la noche. Ambas no tendrán que estar presentes en el próximo programa”, anunció el jurado. Un respiro para dos, un desafío renovado para los demás.

Mientras ellas subían al balcón, la presión se multiplicaba abajo. Ariel Pucheta, Rusherking, Evelyn Botto, Esther Goris, Walas, Esteban Mirol, Luis Ventura y Julia Calvo quedaron expuestos a la siguiente eliminación.

Por otro lado, la ausencia de Roña Castro, Peque Schwartzman, Alex Pelao, Eugenia Tobal y Momi Giardina marcó otra nota en la velada. La competencia sigue, pero algunos nombres ya no figuran en la lista de quienes pelearán por volver.

Seguí de cerca cómo avanza el repechaje de MasterChef Celebrity esta semana en El 9 Televida.